Cancillería reagendará cita de pasaportes en sede en Bogotá por falla eléctrica

La Cancillería ha informado que se ha presentado una falla eléctrica que está afectando el servicio de internet en su sede ubicada en la Calle 12 en Bogotá. Debido a esta contingencia, todas las citas programadas para el día de hoy están siendo reagendadas.

Un equipo técnico especializado se encuentra actualmente en el lugar atendiendo la emergencia. La Cancillería ha expresado sus disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión de la ciudadanía.

Cancillería admite que nuevo modelo de pasaportes no estará listo el 1 de septiembre

La Cancillería colombiana confirmó oficialmente que el nuevo modelo de pasaportes, basado en un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional, no podrá entrar en operación el próximo 1 de septiembre, fecha en la que vence el actual contrato con Thomas Greg & Sons.

La revelación fue hecha en respuesta a un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, quien calificó la situación como grave e improvisada, advirtiendo sobre una inminente crisis en la expedición de este documento fundamental para millones de colombianos.

En la comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que no hay un acuerdo firmado con el Gobierno portugués, que la planta nacional de producción aún no está habilitada, y que no existe presupuesto aprobado para garantizar la continuidad del servicio hasta 2030.

Además, incluso si se firmara el convenio con Portugal de inmediato, se requerirían al menos 35 semanas para implementar el nuevo sistema, lo que hace inviable su puesta en marcha en septiembre.

Pasaporte Colombia Foto: Blu Radio

Ante este escenario, la Cancillería preparaba una declaratoria de urgencia manifiesta para suscribir un nuevo contrato con el actual operador, Thomas Greg & Sons, sin embargo el jefe de despacho Alfredo Saade, ha asegurado públicamente que la Imprenta Nacional ya está lista.

La Cancillería también evidenció que no se han constituido las vigencias futuras necesarias para respaldar presupuestalmente el acuerdo con Portugal. Mientras tanto, continúa en curso una reunión entre la delegación portuguesa y representantes del Gobierno colombiano para tomar decisiones urgentes frente a este panorama.



