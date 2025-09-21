Captan en video a hombres lavando pechugas en canal de agua del centro de Bogotá

Un video que se ha viralizado en redes sociales donde se puede observar a dos hombres, presuntamente vendedores ambulantes lavando uno de sus productos en condiciones antihigiénicas ha causado gran indignación en los ciudadanos de Bogotá.

En el video se puede observar como un ciudadano con un camisa azul y un saco vinotinto, junto a otro hombre de sudadera negra, tienen dos bandejas azules con pechugas de pollo en su interior, que sin guantes o algún tipo de limpieza, lavan en las aguas del Eje Ambiental, en la Avenida Jiménez, en el centro de Bogotá.

Además, en el video también se puede observar como "arreglan la pechuga", quitando algunas partes de ella con las manos, y posteriormente la pasan de una bandeja a otra.

Hasta ahora no se conoce la identidad de los sujetos que aparecen en el video ni se sabe si tienen relación con algún establecimiento o punto de venta específico.



Este video ha generado gran indignación en los habitantes de Bogotá, pues además de poner en riesgo la salud con este tipo de prácticas, muchos aseguran que esta no es la primera vez que presencian una situación similar con vendedores ambulantes.

Por eso piden a las autoridades sanitarias que tomen acciones concretas para verificar las condiciones de los puestos de los vendedores, especialmente de aquellos que preparan comida. Cabe resaltar que hasta el momento, ningún ente distrital se ha pronunciado sobre este hecho.

Con algunos comentarios como "una vez vi como recogían el agua de ahí para un puesto de jugos de naranja" o "el jugo de mandarina y luladas, lavan y la preparan al lado de basuras", los usuarios han expresado su rechazo a este acto.

Publicidad

Sin embargo, también han hecho un llamado a no generalizar ni estigmatizar a todos los vendedores ambulantes, teniendo en cuenta que hay muchos que sí cumplen con las condiciones sanitarias pertinentes.

Este es el video: