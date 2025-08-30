Capturado hombre que robó dinero de los diezmos en parroquia del centro de Bogotá

En el centro de Bogotá se registró la captura de un hombre acusado de robar una suma millonaria de una parroquia por uniformados de la Estación de Policía Los Mártires, esto tras recibir un reporte de la central de comunicaciones sobre un hecho irregular en el templo.

Al llegar al lugar, los policías encontraron retenido a un hombre, quien tenía en su poder la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500), presuntamente sustraídos de los diezmos de la parroquia.

El Teniente Coronel Freddy Muñoz, Comandante de la Estación de Policía Mártires, indicó que la comunidad fue fundamental para esta captura. “Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se logra la captura de esta persona y la recuperación de estos recursos que fueron ofrendados por los feligreses”, aseguró el Teniente Muñoz.

De acuerdo con las autoridades, el señalado era cercano a la comunidad religiosa y habría aprovechado la confianza depositada en él para permanecer en las instalaciones durante la noche, con el propósito de apoderarse del dinero. La situación fue advertida a tiempo gracias a la alerta de un monaguillo, lo que permitió la rápida reacción policial.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los lugares de culto y destacó la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y contrarrestar conductas que afectan la seguridad y la convivencia en la capital del país.