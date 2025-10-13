En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a 4 hombres que robaron mercancía de $16 millones a comerciante en Tunjuelito, Bogotá

Capturan a 4 hombres que robaron mercancía de $16 millones a comerciante en Tunjuelito, Bogotá

Los delincuentes fueron detenidos tras un plan candado y seguimiento con cámaras de seguridad. Uno de los capturados tenía antecedentes por hurto agravado.

Roban a comerciante en Tunjuelito
Robaron mercancía de $16 millones a comerciante en Tunjuelito
Foto: captura de video, suministrado
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

En el barrio Nuevo Muzu, localidad de Tunjuelito, la Policía capturó a cuatro hombres que intentaron robar a un comerciante de cosméticos que llevaba su mercancía para entregar en distintos establecimientos.

En un descuido, los ladrones aprovecharon para quitarle la mercancía, huyendo en un vehículo. El comerciante alertó a las autoridades ,quienes activaron un plan candado para capturar a los sospechosos.

“Inmediatamente activamos el plan candado junto con las cámaras de videovigilancia, logramos capturar a estos sujetos en la Avenida Boyacá con Villavicencio”, indicó el mayor Marlon Parada, comandante encargado de la estación de Policía Tunjuelito.

Este es el video del momento exacto del robo

Allí fueron capturados los cuatro presuntos responsables, de entre 27 y 29 años, y recuperadas diez cajas de productos avaluadas en dieciséis millones de pesos. Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por hurto calificado y agravado.

La Policía recordó que este año ha realizado más de 28.000 capturas y recuperado mercancía en más de 7.000 casos, reforzando su llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tunjuelito

Robos

Inseguridad en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad