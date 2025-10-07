Capturan a hombre por la muerte de su abuelo de 93 años en Engativá

En las últimas horas fue capturado un hombre de 56 años en flagrancia que había asesinado a su abuelo de 93 años en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá.

De acuerdo con la Policía, la comunidad alertó a las autoridades del cuadrante, quienes llegaron al sitio y evidenciaron que el adulto mayor tenía varias heridas en su cabeza. En la captura se logró la incautación de un arma blanca tipo cuchillo con la que este hombre había atacado al señor de 93 años.

“Los hechos se presentaron en el barrio Villa Luz, mientras uniformados de la zona de atención adelantaban labores de patrullaje. Fueron alertados por la central de radios sobre un posible hecho de afectación a la vida al interior de una vivienda. De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y, previa autorización, hallaron al interior de la habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de noventa y tres años, con varias heridas en su cabeza. Uno de los propietarios manifestó a las autoridades que el responsable de estos lamentables hechos sería, al parecer, su nieto”, confirmó el comandante (e) de la estación de Engativá, mayor Fabián Blanco.

Ante esto, el presunto responsable, que vestía una chaqueta gris y un jean, identificado además por los vecinos del sector, fue dejado a disposición de las autoridades fiscales para responder por delitos relacionados con homicidio.