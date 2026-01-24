En vivo
Capturan a hombre tras intento de robo en estación de servicio al sur de Bogotá

El presunto ladrón fue retenido por la comunidad luego de un forcejeo con un trabajador del establecimiento, que resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

