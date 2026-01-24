Capturan a hombre tras intento de robo en estación de servicio al sur de Bogotá

Un hombre de 30 años fue capturado por la Policía luego de intentar cometer un hurto en una estación de servicio ubicada en la localidad de Rafael Uribe, al sur de la capital. El hecho se registró en el sector de Santa Lucía, tras una alerta por una persona lesionada.

Según la Policía, el hombre se movilizaba en bicicleta y habría intimidado al trabajador del establecimiento con un arma de fuego para cometer el robo. Durante un forcejeo, el empleado sufrió una lesión en una de sus manos.

“De acuerdo con las investigaciones, el capturado se movilizaba en una bicicleta y habría intimidado a la víctima con un arma de fuego. Durante el forcejeo se produjo la lesión y el trabajador fue trasladado a un centro asistencial”, relató el mayor Andrés Arcila, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe.

La comunidad retuvo al presunto responsable hasta la llegada de las autoridades. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de lesiones personales.



La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo que va del año, se han realizado 989 capturas y que los casos de lesiones personales han bajado un 25 %, e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad.