Capturan en Bogotá a un hombre que habría abusado de su hija de 6 años en varias ocasiones

En las últimas horas se logró la captura de un hombre señalado de ser el presunto responsable de haber cometido actos de abuso sexual en contra de su hija de 6 años en hechos ocurridos entre el 2024 y el 2025 mientras vivían en la misma residencia. De acuerdo con la denuncia, la menor de edad comentó esta situación ante su cuidadores, quienes denunciaron lo ocurrido.

Sobre esto, la Sijin logró la captura de este sujeto, quien además tiene 6 anotaciones más en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos relacionados con violencia intrafamiliar desde el 2014.

De acuerdo con las autoridades, el capturado fue presentado a la Fiscalía, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Asimismo, la ejecución de la captura quedó registrada en video, donde se puede ver que este hombre iba vestido con un saco gris y estuvo junto con un agente de la policía, que leyó los delitos por los es requerido.

En el video se escucha que el agente de la Sijin afirma que es señalado de cometer delitos sexuales con menor de 14 años en hechos ocurridos desde el 2024. Entre tanto; según queda en evidencia, el señalado no negó lo preguntado, por lo cual fue entregado a las autoridades judiciales.

Este caso ha generado gran indignación en la comunidad, que pide justicia y garantías de seguridad para los menores en el país, teniendo en cuenta las crecientes cifras de violencia sexual.