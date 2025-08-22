Condenan a 34 años a hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores en Bucaramanga

Un juez con funciones de conocimiento en Bucaramanga condenó a 34 años de prisión a un hombre quien según las pruebas presentadas por la Fiscalía abusó sexualmente de sus dos hijas, menores de edad.

Los delitos en los que se halló responsable son: acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, todos agravados, según informó la Fiscalía en un comunicado.

“Los hechos ocurrieron entre el 2021 y 2022 cuando las víctimas, de 12 y 13 años, fueron sometidas a múltiples vejámenes sexuales mientras eran dejadas al cuidado del ahora sentenciado. La Fiscalía determinó que el hombre, quien se desempeñaba como conductor, hacía que las niñas lo acompañaran en sus recorridos, durante los cuales las sometía a vejámenes sexuales”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía determinó que previo a los abusos, las niñas eran inducidas al consumo de alcohol y estupefacientes.

Otros casos de abusos que investigan en Bucaramanga

A finales de febrero de 2025 la Policía Metropolitana gracias a las denuncias de las familias lograron identificar mediante trabajo investigativo a dos hombres señalados como 'Tito' y 'Brayan' quienes al parecer venían cometiendo abuso sexuales a menores de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía en su momento "alias 'Tito' fue identificado por la madre de la menor como presunto responsable de los abusos que venia sufriendo una pequeña de tan solo 12 años, en un control médico se pudo establecer que la niña estaba en embarazo”.

El hecho en el cual se encuentra vinculado se venía presentando desde el mes de febrero de 2019 donde esté depredador sexual hacia tocamientos y accedía sexualmente a una menor de 12 años, hasta noviembre de 2024 que la menor asistió a un centro médico porque tenía 2 meses de retraso, se instauró la respectiva denuncia.

Alias 'Brayan' de aproximadamente 23 años fue capturado mediante orden judicial por presuntamente hacer tocamientos indebidos a su sobrino de tan solo 8 años” afirmó el general.