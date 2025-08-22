Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 34 años a hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores en Bucaramanga

Condenan a 34 años a hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores en Bucaramanga

Según la Fiscalía, previo a los abusos, las niñas eran inducidas al consumo de alcohol y estupefacientes.

Referencia de abuso a menores.jpg
AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 22, 2025 08:24 a. m.

Un juez con funciones de conocimiento en Bucaramanga condenó a 34 años de prisión a un hombre quien según las pruebas presentadas por la Fiscalía abusó sexualmente de sus dos hijas, menores de edad.

Los delitos en los que se halló responsable son: acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, todos agravados, según informó la Fiscalía en un comunicado.

“Los hechos ocurrieron entre el 2021 y 2022 cuando las víctimas, de 12 y 13 años, fueron sometidas a múltiples vejámenes sexuales mientras eran dejadas al cuidado del ahora sentenciado. La Fiscalía determinó que el hombre, quien se desempeñaba como conductor, hacía que las niñas lo acompañaran en sus recorridos, durante los cuales las sometía a vejámenes sexuales”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía determinó que previo a los abusos, las niñas eran inducidas al consumo de alcohol y estupefacientes.

Lea también:

  1. Cayó red que transmitía abusos contra menores en Colombia
    Cayó red que transmitía abusos contra menores en Colombia.
    Foto: Policía Nacional
    Judicial

    Cayó red que transmitía abusos contra menores en Colombia: mujer sometía a su hija y nieta

  2. Critican "silencio" de la Iglesia sobre caso de presunto abuso de sacerdote a un menor de edad
    Critican "silencio" de la Iglesia sobre caso de presunto abuso de sacerdote a un menor de edad
    Foto: redes sociales
    Mundo

    Critican "silencio" de la Iglesia sobre caso de presunto abuso de sacerdote a un menor de edad

Otros casos de abusos que investigan en Bucaramanga

A finales de febrero de 2025 la Policía Metropolitana gracias a las denuncias de las familias lograron identificar mediante trabajo investigativo a dos hombres señalados como 'Tito' y 'Brayan' quienes al parecer venían cometiendo abuso sexuales a menores de edad.

Publicidad

De acuerdo con el reporte de la Policía en su momento "alias 'Tito' fue identificado por la madre de la menor como presunto responsable de los abusos que venia sufriendo una pequeña de tan solo 12 años, en un control médico se pudo establecer que la niña estaba en embarazo”.

El hecho en el cual se encuentra vinculado se venía presentando desde el mes de febrero de 2019 donde esté depredador sexual hacia tocamientos y accedía sexualmente a una menor de 12 años, hasta noviembre de 2024 que la menor asistió a un centro médico porque tenía 2 meses de retraso, se instauró la respectiva denuncia.

Alias 'Brayan' de aproximadamente 23 años fue capturado mediante orden judicial por presuntamente hacer tocamientos indebidos a su sobrino de tan solo 8 años” afirmó el general.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Abuso sexual Menores de Edad

Fiscalía General de la Nación

Blu Radio