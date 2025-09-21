Capturan en flagrancia a ladrones que robaron una droguería de Colsubsidio

La delincuencia en Bogotá es un problema que tiene atemorizados a miles de ciudadanos, quienes no encuentran una salida frente a la inseguridad que golpea a la capital. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la sensación es que no alcanza para frenar a los bandidos, pues cada día aparecen más casos de robos y atracos en distintos puntos de la ciudad.

Hace algunas semanas, cinco delincuentes protagonizaron un violento robo en una droguería de Colsubsidio, ubicada en la carrera 15 con calle 108. Uno de los asaltantes intimidó a los empleados con un arma de fuego, mientras el resto saqueaba el establecimiento sin mayor resistencia, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.



Autoridades capturaron a ladrones en Bogotá

Tras la denuncia presentada el pasado 29 de agosto, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó a las autoridades avanzar en la investigación y dar con el paradero de los responsables. En este proceso, se contó con el apoyo de las jefaturas de seguridad de Colsubsidio y Cruz Verde, que entregaron las imágenes clave para identificar a los implicados.

No se salieron con la suya. En menos de un mes cayeron estos cinco delincuentes responsables de robar una droguería al norte de Bogotá.



El pasado 29 de agosto, @JuanFraile y @julianimartinez denunciaron un hurto a la droguería @Colsubsidio_Ofi, en la carrera 15 con 108, donde un… pic.twitter.com/BARFAw5NR8 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 20, 2025

Sin embargo, los ladrones continuaron delinquiendo en otros sectores de la ciudad, confiados en la impunidad. Lo que no sabían es que la Policía y la Secretaría de Seguridad ya adelantaban un operativo para detenerlos. Finalmente, en un trabajo conjunto de inteligencia y seguimiento, fueron sorprendidos en flagrancia.



Captura de la banda que azotaba comercios

La Secretaría de Seguridad confirmó a través de su cuenta en X que la detención se produjo en la carrera Séptima con calle 52, donde fueron sorprendidos los integrantes de la banda mientras intentaban cometer otro atraco. Según las autoridades, el grupo era responsable no solo del robo en la droguería de Colsubsidio, sino también de múltiples hechos delictivos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

“Fue capturada en flagrancia esta banda de atracadores responsables de este y otros hechos, como resultado de un trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura”, señaló la Secretaría de Seguridad.

Gracias a la rápida acción, los delincuentes fueron puestos a disposición de la justicia en menos de un mes desde el primer robo denunciado. Ahora deberán responder por los delitos cometidos, mientras las autoridades insisten en que continuarán reforzando los operativos contra las estructuras que atemorizan a comerciantes y ciudadanos en Bogotá.