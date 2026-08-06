En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturaron a 5 menores que habrían secuestrado a conductor de apps para vaciar sus cuentas en Bogotá

Capturaron a 5 menores que habrían secuestrado a conductor de apps para vaciar sus cuentas en Bogotá

Además de quitarle sus pertenencias, dos de los adolescentes escaparon en el vehículo de la víctima, mientras los otros tres permanecieron custodiándolo.

Captura de 5 menores por secuestro y robo en Bogotá
Captura de 5 menores por secuestro y robo en Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Cinco menores de edad fueron capturados por la Policía Nacional tras ser señalados de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma de transporte en Bogotá.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los adolescentes habrían engañado a la víctima solicitando un servicio por aplicación.

Últimas noticias

Bogotá estrena puente en el norte
Bogotá

Bogotá estrena puente en el norte que promete reducir trancones en un 50 %

Pico y placa regional en Bogotá.
Bogotá

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá por puente festivo?

El caso ocurrió en zona boscosa de la parte alta de la localidad, donde, de acuerdo con la información conocida, el conductor fue atacado por el grupo de jóvenes, cuyo mayor tendría 16 años.

Así habría ocurrido el robo

Según el reporte del Ojo, los cinco menores abordaron el vehículo como si fueran usuarios de la aplicación y, una vez llegaron al destino, habrían golpeado al conductor y lo amordazaron.

Además de quitarle sus pertenencias y los zapatos, dos de los adolescentes escaparon en el vehículo de la víctima, mientras los otros tres permanecieron custodiándolo.

Durante ese tiempo, los menores que huyeron en el automóvil presuntamente utilizaron la información del conductor para desocupar sus cuentas bancarias.

Publicidad

Pese a permanecer retenido por varios minutos, la víctima logró escapar y pedir ayuda a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo para ubicar a los presuntos responsables.

Las autoridades lograron capturar a los cinco menores de edad, quienes fueron trasladados al Centro Especializado para Menores Infractores, ubicado en la carrera 30 con calle 12, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

Publicidad

Vea también

Con gas pimienta, ladrón atacó a mujer para robarle millones.jpg
Bogotá

Con gas pimienta, ladrón atacó a mujer para robarle millones en Bogotá; hay video

salud en Colombia.jpg
Salud

Bogotá lanza ruta para agilizar trámites de salud y evitar que los ciudadanos recurran a tutelas

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Inseguridad en Bogotá

Menores de edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad