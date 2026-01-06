En vivo
Bogotá  / CAR Cundinamarca alerta por déficit de agua en el río Bogotá previo a la temporada seca

CAR Cundinamarca alerta por déficit de agua en el río Bogotá previo a la temporada seca

Ante la llegada de la temporada seca en Colombia, la CAR envió un llamado de urgencia a los alcaldes de Sabana Centro y empresas de la región para adelantar planes de contingencia. Sin embargo, es claro que si se observa difícil, prima el uso del agua para labores personales.

