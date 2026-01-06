CAR Cundinamarca alerta por déficit de agua en el río Bogotá previo a la temporada seca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) encendió las alarmas por el déficit de agua que ya se registra en la cuenca alta del río Bogotá, incluso antes del inicio de la temporada seca, y lanzó un llamado urgente a alcaldes, empresas e industrias de la Sabana de Bogotá para adoptar medidas inmediatas que garanticen la seguridad hídrica de la región.

La advertencia fue hecha durante una mesa de trabajo convocada por la entidad ambiental, en la que participaron alcaldes de Cajicá y Zipaquirá, delegados de Sopó y Tocancipá, así como representantes de las principales empresas y sectores productivos del centro de la Sabana. En el encuentro se analizaron alternativas técnicas y jurídicas para enfrentar el desabastecimiento, evidenciado en los bajos caudales de las corrientes hídricas y en el descenso sostenido de los embalses del centro del país.

El director de la CAR, Alfred Ballesteros, fue enfático en señalar que, pese a la importancia del desarrollo industrial, la prioridad de la entidad seguirá siendo el consumo humano. Por esta razón, advirtió que no es posible autorizar el aumento de captaciones de agua para empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá, dado que “sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”.

“No estamos en contra del desarrollo industrial ni de los sectores productivos, pero la prioridad de la CAR es y será siempre el consumo humano, por lo cual no es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá, pues sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”, subrayó el director de la CAR.



Durante la jornada, la CAR insistió en la necesidad de que los municipios adopten acciones de ordenamiento territorial que eviten un crecimiento desbordado y una mayor presión sobre el recurso hídrico, lo que podría poner en riesgo tanto el abastecimiento de agua como la sostenibilidad de las empresas que operan en la región. Así mismo, pidió a los industriales demostrar su compromiso con medidas concretas, como la financiación de nuevos pozos subterráneos, la construcción de reservorios y la implementación de programas de uso eficiente del agua.

Ballesteros recordó que desde finales de 2025 la CAR invitó a alcaldes y empresas de servicios públicos a activar planes de contingencia ante posibles escenarios críticos, y anunció que la entidad revisará las concesiones de agua y hará un seguimiento riguroso al cumplimiento de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Según la autoridad ambiental, la adopción de estas medidas ya no es opcional, sino obligatoria frente a los efectos del cambio climático y los actuales escenarios de racionamiento en varios municipios.

Finalmente, la CAR exhortó al sector empresarial a avanzar en programas de circularidad, aprovechamiento de aguas lluvias e inversiones en la protección de áreas estratégicas, como páramos y predios de importancia hídrica, como parte de una estrategia integral para enfrentar la crisis del agua que se avecina en la región.