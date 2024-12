Caso de tractomula robada: conductor denuncia que le hurtaron cadena a su hijo en Bogotá

La madrugada del 18 de diciembre los ciudadanos de Bogotá se vieron sorprendidos por un accidente que involucró a una tractomula y un vehículo particular que quedó en pérdida total. El camión había sido hurtado en el municipio de Soacha y estaba tratando de huir de las autoridades cuando invadió el carril contrario de la Avenida Boyacá y terminó aplastando parte del carro blanco.

Precisamente, el conductor del vehículo particular habló un día después de haber salido de la clínica en el que se encontraba, donde le realizaron varias procedimientos, incluyendo cirugías, para recuperarse, pues sus piernas quedaron atrapadas. En su declaración, hizo una grave denuncia.



Conductor denuncia hurto mientras lo atendían

En conversación con CityTv, Felipe Monroy, el conductor que terminó herido por este accidente, relató que, además de que le robaron más de dos millones de pesos cuando lo empezaron a atender los paramédicos de la ambulancia, también le hurtaron una cadena que tenía su hijo de tres años, quien también viaja con él en el momento del choque.

"Quiero hacer público esto para que las personas que se cogieron la cadena de mi hijo, por favor, la devuelvan, y los que me quitaron la plata, por favor, me la devuelvan. Si no quieren darme la cara les doy un número de cuenta para que me la consignen", dijo en el medio de televisión.

Accidente tractomula Avenida Boyacá Foto: Blu Radio

Monroy aseguró que no ha podido interponer la denuncia ante la Fiscalía, pues acababa de ser dado de alta y espera que las personas inescrupulosas devuelvan lo hurtado. En el caso de su hijo, afirmó que le quitaron la cadena al ingresar al hospital, cuando le pusieron la bata para ser atendido.

"No me parece justo que uno esté en una situación, gravemente herido, inconsciente, sin la familia cerca y las personas abusen, hagan una cosa de estas", añadió.

El conductor espera recuperarse de las lesiones, pero agradece estar vivo, ya que el vehículo quedó en pérdida total y festejará este 25 de diciembre su cumpleaños.