Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Centro comercial Santafé se pronuncia tras muerte de mujer en sus instalaciones este 29 de diciembre

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se movilizó hasta el centro comercial Santafé recolectando evidencia y realizando las labores de identificación de la persona que perdió la vida.

Foto: Centro comercial Santafé y Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

