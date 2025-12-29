Centro comercial Santafé se pronuncia tras muerte de mujer en sus instalaciones este 29 de diciembre

Este lunes 29 de diciembre de 2025, en la localidad de Usaquén, se reportó el fallecimiento de una persona dentro del centro comercial Santafé, uno de los más concurridos de Bogotá.

Según informó el centro comercial, el hecho ocurrió a primera hora de la mañana y desde ese momento se activaron los protocolos de emergencia y atención inmediata para controlar la situación.

"Este lunes, a las 8:14 a.m. una persona mayor perdió la vida en nuestras instalaciones, según las primeras investigaciones de las autoridades, por voluntad propia. Las autoridades trabajan en la identificación de la persona", dijo.

Las autoridades indicaron que, preliminarmente, la persona habría decidido terminar con su vida por voluntad propia. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se movilizó hasta el lugar recolectando evidencia y realizando las labores de identificación, mientras los equipos de seguridad del centro comercial apoyaron con la gestión de la emergencia y el resguardo de los visitantes.



Centro comercial Santafé se pronuncia tras muerte de mujer este 29 de diciembre

"Desde el primer momento, activamos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar y colaborar con las entidades pertinentes, que asumieron el control de la situación. Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad", añadió.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada debido a que no portaba documentos. Las autoridades hacen un llamado a mantener la prudencia y evitar especulaciones sobre el caso, mientras se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

"Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información, en atención a la dignidad de la persona involucrada", finalizó.

Autoridades investigan muerte de mujer en centro comercial Santafé en Bogotá este 29 de diciembre Foto: Noticias Caracol

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud.

Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.