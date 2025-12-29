Autoridades investigan muerte de mujer en centro comercial Santafé en Bogotá este 29 de diciembre

Este lunes 29 de diciembre de 2025, en Bogotá se registró la muerte de una persona al interior de uno de los centros comerciales más importantes del país, en la localidad de Usaquén.

Según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol, se trata de una mujer que presuntamente tomó la decisión de quitarse la vida al interior del centro comercial Santafé de Bogotá, ubicado al norte de la ciudad.

Aún no se conoce la identidad de la mujer, pues preliminarmente se conoció que no portaba documentos de identificación; sin embargo, las autoridades y Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hacen presencia en el lugar para establecer con claridad el hecho.

Por ahora, el centro comercial no se ha pronunciado sobre este caso, que conmocionada a los bogotanos.



El centro comercial Santafé está en la calle 185 No. 45-03, en el norte de Bogotá Foto: Centro comercial Santafé

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud.

Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.