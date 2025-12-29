En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Autoridades investigan muerte de mujer en centro comercial Santafé en Bogotá este 29 de diciembre

Autoridades investigan muerte de mujer en centro comercial Santafé en Bogotá este 29 de diciembre

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió este lunes 29 de diciembre al interior del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá. La identidad de la mujer aún no ha sido establecida.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

