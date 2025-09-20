Christian Nodal en el Coliseo MedPlus: movilidad, horarios y recomendaciones

Este 20 de septiembre de 2025, Christian Nodal volverá a lo que, según él, es uno de sus países favoritos: Colombia. Será el Coliseo MedPlus, en el occidente de Bogotá, el que pasada las 10:00 de la noche disfrute de todo el repertorio del reconocido artista mexicano.

El escenario será 360 con el objetivo de que todo su público pueda verlo lo más cerca posible: "Cuando la gente canta, corea en ese escenario, es un sentimiento hermoso e irrepetible", manifestó en rueda de prensa previo al concierto de Bogotá. Además, la ciudad vivirá un momento especial, pues Nodal invitará a algunos de los artistas colombianos más queridos para compartir escenario, creando una fusión cultural única que promete estremecer a los asistentes.

"El concierto de Christian Nodal en Bogotá será también un encuentro de culturas y emociones que reafirma el lugar de la capital como escenario de experiencias memorables y donde todos los grandes eventos de la industria pasan allí. Una oportunidad imperdible para corear, sentir y ser parte de una de las presentaciones más esperadas del año", informaron desde el Coliseo MedPlus.

Christian Nodal / Foto: AFP

Recomendaciones del concierto de Christian Nodal en Bogotá

Respete filas y controles.

Cuide sus pertenencias personales. Aunque el venue cuenta con personal de seguridad, cuide sus objetos personales.

Está permitido el ingreso únicamente a mayores de edad.

Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua.

Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades.

¿Cómo funcionará la movilidad en Coliseo MedPlus?

Al igual que en otras ocasiones, habrá acompañamiento de autoridades de tránsito para apoyar con la movilidad en esta zona del occidente de Bogotá. Los usuarios podrán llegar al Portal de la 80 en donde encontrarán rutas especial que se dirigen hacia Siberia, con parada en el MedPlus, al igual que el recinto tendrá parqueaderos para que vayan en sus propios vehículos. Asimos, rutas de transporte:



Rutas de transporte compartido – RUTALIVE

Los asistentes podrán reservar su trayecto de ida y regreso en buses especiales gestionados por el Coliseo MedPlus.



Salida (ida): todas las rutas parten desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus, desde la 5:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche.