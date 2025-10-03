En vivo
Bogotá  / Cierran bodega en Kennedy que almacenaba cárnicos: no tenían permisos y generaban malos olores

Cierran bodega en Kennedy que almacenaba cárnicos: no tenían permisos y generaban malos olores

La Alcaldía Local de Kennedy suspendió la actividad económica e impuso comparendo a un establecimiento de comercio.

Foto: Alcaldía de Kennedy
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

La Alcaldía Local de Kennedy, Bogotá, tomó medidas correctivas frente a una denuncia realizada por la comunidad del sector de La Alquería, en Bogotá, tras percibir fuertes olores que estaban afectando la salud de los ciudadanos y generando enfermedades respiratorias en los habitantes del sector, incluidos los menores de edad.

La industria, que operaba frente a un centro de salud de la zona, no contaba con la documentación pertinente para ejercer la actividad. Por ello, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Alcaldía Local de Kennedy, el ICA, el Invima, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el Idiger y la Policía Nacional para contrarrestar esta problemática.

“No podemos permitir que locales o bodegas utilizados como establecimientos para ejercer cualquier actividad económica funcionen sin cumplir con los requisitos que exige la ley, afectando además a la comunidad”, señaló Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.

Asimismo, la Alcaldía Local aseguró que se intensificarán los operativos de inspección, vigilancia y control, dado que este tipo de situaciones representan un riesgo para los ciudadanos, especialmente cuando se encuentran en sectores residenciales, como ocurrió en este caso.

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

Por el momento, el responsable del establecimiento deberá asumir las consecuencias y pagar una multa correctiva.

Kennedy

