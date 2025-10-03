Cierran bodega en Kennedy que almacenaba cárnicos: no tenían permisos y generaban malos olores

La Alcaldía Local de Kennedy, Bogotá, tomó medidas correctivas frente a una denuncia realizada por la comunidad del sector de La Alquería, en Bogotá, tras percibir fuertes olores que estaban afectando la salud de los ciudadanos y generando enfermedades respiratorias en los habitantes del sector, incluidos los menores de edad.

La industria, que operaba frente a un centro de salud de la zona, no contaba con la documentación pertinente para ejercer la actividad. Por ello, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Alcaldía Local de Kennedy, el ICA, el Invima, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el Idiger y la Policía Nacional para contrarrestar esta problemática.

“No podemos permitir que locales o bodegas utilizados como establecimientos para ejercer cualquier actividad económica funcionen sin cumplir con los requisitos que exige la ley, afectando además a la comunidad”, señaló Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.

Asimismo, la Alcaldía Local aseguró que se intensificarán los operativos de inspección, vigilancia y control, dado que este tipo de situaciones representan un riesgo para los ciudadanos, especialmente cuando se encuentran en sectores residenciales, como ocurrió en este caso.



Cierran bodega en Kennedy que almacenaba cárnicos Foto: Alcaldía Local de Kennedy

Por el momento, el responsable del establecimiento deberá asumir las consecuencias y pagar una multa correctiva.