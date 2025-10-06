Cierran dos estaciones hasta nueva orden: TransMilenio tomó drástica medida

Las obras en Bogotá continúan generando molestias entre los ciudadanos. Las construcciones del Metro de Bogotá y las adecuaciones de TransMilenio han traído consigo múltiples afectaciones para los conductores, quienes deben enfrentarse cada día a largos y molestos trancones.

Pero no solo los vehículos se ven perjudicados. Los peatones también han sufrido las consecuencias, con cierres, desvíos y cambios en las estaciones del sistema. Una de las novedades más recientes afecta a los residentes de los sectores de Las Américas y Puente Aranda, donde se presentarán nuevos cierres temporales.



Cierres de TransMilenio en la troncal Las Américas

El próximo domingo 12 de octubre se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de Las Américas con calle 13, una intersección que conecta además con la calle Sexta y la carrera 50, en la localidad de Puente Aranda.

Debido a esta acción, las estaciones de TransMilenio Distrito Grafiti y Puente Aranda permanecerán cerradas temporalmente, mientras se adelantan las labores de demolición y limpieza de escombros.

La renovación de la calle 13, que incluye la remoción de los puentes que unen la avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50, llevará a que las estaciones mencionadas no presten servicio durante ciertos horarios del domingo:



Distrito Grafiti: cerrada de 5:00 a. m. a 2:00 p. m.

Puente Aranda: cerrada de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los residentes y usuarios del sector. Sin embargo, si la remoción de escombros finaliza antes de lo previsto y las condiciones son seguras, el servicio podría restablecerse antes del horario anunciado.

Durante el cierre, las siguientes rutas no harán parada en las estaciones Puente Aranda ni Distrito Grafiti: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5. Pese a esto, el resto de estaciones y rutas que operan por la troncal Américas funcionarán con normalidad.

La transformación de Bogotá avanza a pasos agigantados ✨



Conoce los desvíos de oriente a occidente por la implosión de los puentes en Puente Aranda este 12 de octubre.



📍 Ruta alterna:



Carrera 65 al norte



Calle 17 al oriente



Carrera 50 al norte



Calle 21 al oriente



Carrera… pic.twitter.com/GSenGJJCrh — TransMilenio (@TransMilenio) October 4, 2025

Recomendaciones para los usuarios del sistema

TransMilenio hizo un llamado a los ciudadanos para planear con anticipación sus desplazamientos y evitar contratiempos. Entre las recomendaciones principales están:



Recargar la tarjeta TuLlave de manera digital desde la app Mapas, con un valor mínimo de $10.000.

de manera digital desde la app Mapas, con un valor mínimo de $10.000. Activar la recarga en estaciones, buses zonales o mediante el celular vía NFC.

buses zonales o mediante el celular vía NFC. Seguir el canal de WhatsApp de TransMilenio para recibir información de servicio en tiempo real.

de TransMilenio para recibir información de servicio en tiempo real. Utilizar la TransMiApp para planear las rutas y conocer alternativas de transporte.

De esta manera, el Distrito busca minimizar el impacto de las obras y garantizar que el avance del Metro de Bogotá y la renovación vial de la calle 13 se realicen con los menores riesgos posibles para los ciudadanos.