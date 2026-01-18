En vivo
Bogotá / Cierran reconocido supermercado por presunta presencia de plagas: ¿qué pasó?

Cierran reconocido supermercado por presunta presencia de plagas: ¿qué pasó?

La clausura del local de Almacenes en el centro comercial Multiplaza fue ordenada por la Secretaría de Salud de Bogotá durante una visita realizada.

