Cierran reconocido supermercado por presunta presencia de plagas: ¿qué pasó?

El pasado miércoles 14 de enero, miles de compradores quedaron sorprendidos por una situación registrada en el centro comercial Multiplaza, en la localidad de Fontibón. Sin previo aviso, uno de los locales de una reconocida cadena de supermercados amaneció con sus puertas cerradas tras un estricto sellamiento, lo que generó múltiples preguntas entre sus clientes.

Las imágenes del establecimiento clausurado se hicieron virales rápidamente en redes sociales. Carros de mercado bloqueando los accesos, así como personal de seguridad impidiendo el ingreso, sumado a un aviso oficial, fueron suficientes para encender las alarmas entre los consumidores, quienes empezaron a especular sobre los motivos detrás de la drástica decisión.



Secretaría de Salud cerró Éxito de Multiplaza en Bogotá

Grupo éxito Foto:@aplacatuira

De acuerdo con la información conocida, la clausura del local de Almacenes Éxito en el centro comercial Multiplaza fue ordenada por la Secretaría de Salud de Bogotá durante una visita realizada en horas de la tarde. Funcionarios de la entidad llegaron al establecimiento, adelantaron el respectivo procedimiento administrativo y colocaron un cartel en el que se notificaba la medida sanitaria.

En el aviso se advierte que el funcionamiento del comercio queda prohibido desde ese momento y que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones penales o administrativas, conforme a la normatividad vigente. Por esta razón, el establecimiento permanece cerrado al público.



¿Cuál es la razón del cierre del establecimiento?

Según versiones conocidas, el cierre estaría relacionado con la presencia de plagas en el interior del establecimiento, una situación que representa un riesgo sanitario para los consumidores. Este tipo de hallazgos activa de manera inmediata los protocolos de inspección, vigilancia y control que adelanta la autoridad distrital.



La Secretaría de Salud ha reiterado que este tipo de procedimientos hacen parte de controles rutinarios y buscan garantizar condiciones adecuadas de higiene, manipulación de alimentos y salubridad para los ciudadanos. Por ello, el establecimiento se mantendrá cerrado hasta que se realicen las correcciones y adecuaciones exigidas.

¿Cuándo reabrirá el Éxito de Multiplaza?

La reapertura del supermercado dependerá de que el comercio cumpla con todos los requerimientos sanitarios y supere una nueva inspección oficial. Entre las acciones que suelen exigirse en estos casos se encuentran:



Control y erradicación de las plagas detectadas.

Limpieza y desinfección profunda de las instalaciones.

Ajustes en los protocolos de almacenamiento y manipulación de alimentos.

Por el momento, Almacenes Éxito no ha emitido un pronunciamiento oficial, por lo que el cierre continúa generando preocupación e inquietud entre los visitantes y compradores habituales del centro comercial Multiplaza.