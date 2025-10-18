Cierres en principales vías de Bogotá este domingo por carrera: ojo a los horarios

Este domingo, 19 de octubre, varios atletas se tomarás las principales vías de Bogotá para correr la Allianz 15k en su decimoquinta edición. Y es que esta es la competencia de 15 kilómetros más importante del país. Aunque empieza en horas de la mañana, los ciudadanos deben prepararse por los desvíos programados.

La carrera empieza exactamente a las 8:45 de la mañana y se extenderá a medida que los corredores vayan terminando el recorrido completo, aunque, cabe aclarar, hay un tiempo límite. Por eso, la organización detalló cuáles serán los trayectos y los cierres en la ciudad.

Se desarrollará de norte a sur, partiendo del Parque Country Comodoro y finalizando en el Parque Simón Bolívar. A lo largo de esta ruta, múltiples vías esenciales de la capital experimentarán restricciones de tránsito.

Entre las vías que serán afectadas, los conductores deben tener en cuenta cierres en: la Carrera 9, la Avenida NQS, la Diagonal 61C, la Carrera 24, la Transversal 28, la Calle 53 (en su calzada norte), la Carrera 58 y la Carrera 60.



Cabe recalcar que las vías destinadas al recorrido estarán habilitadas exclusivamente para la competencia por un tiempo limitado: entre las 8:45 y las 11:30 de la mañana. Los corredores que permanezcan en la ruta fuera de ese horario tendrán la obligación de continuar su trayecto utilizando los andenes aledaños.

Carrera Allianz en Bogotá Foto: suministrada Allianz

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que acompañará el evento con desvíos debidamente señalizados y apoyo de las autoridades de tránsito. Ante la magnitud de las afectaciones, se ha recomendado enfáticamente a los bogotanos planificar sus desplazamientos con antelación y acatar las indicaciones durante la carrera.

En cuanto a la logística de la carrera, la zona de concentración para los atletas en el Parque Country Comodoro (ubicado en la Carrera 9 entre Calles 133 y 134) tendrá su ingreso habilitado únicamente por la Calle 134 con Carrera 10.

Los deportistas podrán acceder a esta zona para realizar su calentamiento a partir de las 7:00 de la mañana, y los filtros de ingreso al carril de salida se abrirán a las 8:30 de la mañana, justo antes de la largada.



Detalles de la carrera Allianz

Esta edición conmemorativa de 15 años de la Allianz 15K entregará varios premios. El monto total asciende a 100 millones de pesos, que serán repartidos equitativamente entre los tres primeros puestos de cada categoría (abierta y paratletas, en ambas ramas), además de los reconocimientos a clubes y grupos deportivos.

El ganador del primer lugar recibirá $10.000.000, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán $6.000.000 y $4.000.000, respectivamente.

Un porcentaje de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz para financiar el proyecto ambiental ‘Ecosistema Allianz’. Según David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia, la carrera representa un compromiso no solo con los hábitos saludables y la vida activa, sino también con la construcción de una sociedad más segura, sostenible e incluyente.