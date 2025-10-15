Otra vía importante de Bogotá cierra por obras del metro: fechas y desvíos

Avanzan las obras del metro de Bogotá con la construcción de la Línea 1, que ha obligado el cierre de diversas vías para lograr un avance en la construcción de este sistema que se espera entre en operaciones en 2028, por eso, trabajan al máximo para lograr con la meta.

Y, en un comunicado, informaron del cierre de otra importante vía de Bogotá en pro a lograr dicho objetivo trazado por la empresa Metro en el avance de la Línea 1. A partir de este octubre de 2025, la avenida Villavicencio en los puntos entre las carreras 80H y 80D, además del andén norte y la ciclorruta, tendrán cierre total durante las 11:30 de la noche y 3:30 de la mañana.

“Para garantizar la seguridad de la operación y de quienes transitan por la zona, será necesario realizar un cierre total de la av. Villavicencio, entre la Dagoberto Mejía y la carrera 81G, en el horario comprendido entre las 11:30 p.m. y las 3:30 a.m., durante los días que se adelante esta actividad”, informó la empresa metro de Bogotá.

Estas operaciones se dan en diferentes puntos en la ciudad, ligadas a ese objetivo de tener la obra lista en el momento deseado.



Cierre en la avenida Villavicencio por obras del metro // Foto: Google Maps

¿Cómo funcionarán los desvíos en este punto de la avenida Villavicencio?

Desvío al Oriente



Tomar carrera 81H al sur. Girar por calle 46 sur hacia el oriente. Continuar por av. Agoberto Mejía en sentido sur. Tomar calle 47B sur al oriente. Seguir por carrera 79 al norte. Girar por calle 45 sur al oriente. Tomar carrera 78 al norte para retomar la av. Villavicencio hacia el oriente.

Desvío al Occidente



Tomar carrera 78 al sur. Continuar por calle 45 sur en dirección occidente. Girar hacia el norte por carrera 79. Tomar calle 42A sur al occidente. Girar por carrera 81G al sur para retomar la av. Villavicencio hacia el occidente.

Este es el mapa del bloqueo de la avenida Villavicencio