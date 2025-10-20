Cogieron a ladrón en Transmilenio con las 'manos en la masa': quedó colgando y sin pantalón

La inseguridad en Bogotá continúa siendo uno de los principales problemas que afecta a los ciudadanos y preocupa a las autoridades. A pesar de los esfuerzos por reducir los índices de hurto, las cifras no muestran una mejora significativa, y el sistema de transporte público, TransMilenio, sigue siendo uno de los escenarios más frecuentes de robo.

Los delitos en el sistema se presentan bajo distintas modalidades como el cosquilleo, el raponazo o el atraco, lo que mantiene en alerta a los usuarios, especialmente durante las horas pico.



Intento de robo en TransMilenio terminó en una insólita escena

Recientemente, un intento de hurto dentro de un articulado de TransMilenio se hizo viral por la forma en que terminó. En el video, compartido en redes sociales, se observa el momento en que un hombre queda colgando de una de las ventanas del bus tras ser sorprendido cuando intentaba robar a los pasajeros.

De acuerdo con lo revelado por testigos y medios locales, el sujeto habría intentado arrebatar objetos personales desde el exterior del articulado. Sin embargo, varios usuarios reaccionaron rápidamente y lograron sujetarlo del brazo, impidiéndole escapar.

Las imágenes muestran cómo los pasajeros lo retienen mientras el hombre lucha por soltarse. Segundos después, el conductor detuvo el vehículo y algunos usuarios descendieron para enfrentarlo. La situación se tornó violenta, pues el presunto ladrón fue golpeado y, en medio del forcejeo, terminó con el pantalón abajo, generando una escena bochornosa que dividió opiniones entre los testigos y quienes vieron el video.



Mientras algunos internautas se burlaron del hecho, otros lo consideraron indignante y una muestra del nivel de desesperación y desconfianza ciudadana frente a la inseguridad.

Inseguridad en TransMilenio preocupa a los bogotanos

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre la situación del hombre, pero se presume que las autoridades lo trasladaron a una estación de Policía para definir su situación judicial.

El video, ampliamente difundido en redes, reavivó el debate sobre la falta de seguridad en TransMilenio, donde los robos a pasajeros son cada vez más frecuentes. Los usuarios reclaman una mayor presencia policial en estaciones y buses, así como estrategias más efectivas para prevenir este tipo de hechos.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana han reiterado su compromiso de reforzar los controles, pero los ciudadanos aseguran que los delincuentes siguen actuando con total impunidad. Mientras tanto, el temor crece entre quienes a diario dependen del sistema para movilizarse por la ciudad.