Comunidad de San Victorino no da más con la inseguridad: le piden a gritos esto a Galán

La balacera de la tarde del pasado domingo 17 de noviembre en el sector de San Victorino y que dejó dos personas muertas, fijó la atención nuevamente en los problemas de seguridad que afectan a esta zona comercial del centro de Bogotá, microtráfico, extorsión, robos e invasión del espacio público son solo algunos de los ingredientes de un coctel que parece que nadie puede controlar.

Desde la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Inés, dónde está ubicado este pulmón financiero y comercial, le están pidiendo acciones a la administración distrital, en cabeza de Carlos Fernando Galán, según manifiestan la falta de compromiso institucional por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en relación con la protección de derechos colectivos de los comerciantes formales, informales, vulnerables, residentes y visitantes del sector ha facilitado el aumento de diferentes delitos.

"Es lamentable observar que no hay actuaciones de fondo por parte de la administración distrital, no hay una organización del espacio público, no hay una oferta institucional para los vulnerables, no hay garantías para los comerciantes formales, no hay compromiso contra el microtráfico, contra la extorsión y contra las organizaciones criminales", manifestaron a través de un comunicado.

Por su parte, el mismo alcalde Galán afirmó que se han venido reuniendo con los comerciantes de este sector para prever de qué forma van a enfrentar el enorme reto de garantizar la seguridad de este sector, especialmente en los días de la temporada decembrina, en los que pueden registrarse hasta un millón de visitantes en los días más concurridos.

Publicidad

Entre las acciones que anunció el mandatario está la del aumento de la fuerza pública, con 230 policías que estarán custodiando a partir de esta semana y se espera que este número aumente en las próximas semanas.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, reportan que, como consecuencia de las diferentes acciones que han ejecutado durante el 2024, han sido capturadas 58 personas, impactando a 17 estructuras criminales, además de 73 allanamientos y una diligencia de extinción de dominio.

Publicidad

En este sector el 97 % de la población es comerciante y solo el 3 % son residentes permanentes. Al día pueden registrarse hasta 300.000 visitantes, de los cuales 20.000 son comerciantes formales y la cifra de comerciantes informales puede llegar a 10.000.