Comunidad indígena y afro trató de tomarse el Parque Nacional: Distrito reaccionó y lo evitó

En la tarde de este miércoles 22 de octubre, cerca de 30 personas de la comunidad indígena Emberá y comunidad afro trataron de tomarse, nuevamente, los espacios del Parque Nacional sobre la carrera Séptima en Bogotá. Sin embargo, como lo confirmó el Gobierno distrital, las autoridades reaccionaron y evitaron la toma.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que este hecho se registró sobre la 1:00 de la tarde.

“Sobre la 1:00 p. m. más de 30 personas intentaron ocupar el Parque Nacional. Sin embargo, la anticipación y el ejercicio de autoridad de nuestros equipos permitieron anular cualquier forma de toma. Este es un espacio de toda la ciudadanía que seguiremos cuidando”, escribió el secretario.

Entre tanto, según el Distrito, algunas personas manifestaron que estaban allí por falta de cumplimiento en los acuerdos y otros indicaron que llegaron al parque presuntamente engañados, al haber recibido información de una supuesta entrega de alimentos.



Cabe resaltar que a inicios del mes de septiembre del 2025, más de 300 indígenas de esta comunidad salieron del Parque Nacional hacia los territorios después de una larga conversación con el Distrito. Situación que también se hizo con los indígenas que estaban asentados en el Parque La Florida y la UPI La Rioja.

Al momento, confirmaron que hay más de 300 integrantes de esta comunidad en Bogotá que se acogieron a programas del Distrito, como se había propuesto, y algunos otros continúan en albergues temporales a la espera de decidir si regresan o no a los territorios.

