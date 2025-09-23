Denuncian 161 niños Emberá en Bogotá no tendrían comida ni la educación adecuada

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, encendió las alarmas este martes sobre la delicada situación que atraviesan 161 niñas, niños y adolescentes Emberá que permanecen en el asentamiento La Rioja, al occidente de la ciudad.

Según el Distrito, los menores de edad enfrentan un riesgo inminente de inseguridad alimentaria y vulneración de derechos debido a los bloqueos de algunos voceros de la propia comunidad que impiden el acceso a servicios sociales básicos.

Desde el 10 de septiembre, y durante tres jornadas se adelantó el retorno voluntario de 1.450 personas Emberá desde Bogotá hacia sus territorios de origen. Sin embargo, 295 personas permanecen en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, entre ellas 161 menores de edad.

Según la Secretaría, a pesar de los esfuerzos de la administración distrital, algunos voceros de la comunidad han restringido el ingreso a programas esenciales. Rosmira Campo y Leonival Campo han bloqueado el acceso al Centro Amar, mientras que Saúl Arias y Wilmar Arias han limitado la entrada a jardines infantiles.



Como consecuencia, hasta la fecha solo 18 niños y niñas han podido asistir al Centro Amar, dejando a la mayoría sin acceso a alimentación adecuada, espacios seguros y actividades educativas.

Las autoridades señalaron que La Rioja no cuenta con condiciones mínimas de higiene ni salubridad, y que los alimentos disponibles son insuficientes para cubrir los requerimientos nutricionales de los menores. En contraste, aseguraron que los Centros Amar ofrecen una dieta saludable y culturalmente pertinente que cubre entre el 50 % y el 70 % de la energía y nutrientes diarios recomendados, además de garantizar entornos protectores.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son prevalentes, tal como lo consagra el artículo 44 de la Constitución, y que no pueden ser objeto de negociación o condicionamientos.

“Los derechos de la niñez son innegociables. Hacemos un llamado a los voceros y familias Emberá para que permitan el acceso pleno y sin restricciones de los niños y adolescentes a los servicios dispuestos por el Distrito”, recalcó la Alcaldía en un comunicado.