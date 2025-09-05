Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conductores del SITP protestan y complican movilidad en el sur de Bogotá

Conductores del SITP protestan y complican movilidad en el sur de Bogotá

La manifestación sindical frente al concesionario Masivo Capital en Bosa generó afectaciones en varias rutas zonales y de alimentación. TransMilenio llamó a no impactar la movilidad de los usuarios.

Sitp.jpg
Sitp
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 05:51 a. m.

Una protesta adelantada este viernes por parte de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), vinculados a sindicatos y concentrados en las instalaciones del concesionario Masivo Capital, en la localidad de Bosa, ocasionó complicaciones de movilidad en el sur de la capital.

La actualización más reciente de TRANSMILENIO reportó afectación en la operación sobre la carrera 90 con calle 49 sur, lo que llevó a retrasos y desvíos en varias rutas zonales y de alimentación que cubren este sector de la ciudad.

Las rutas afectadas fueron: FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir, 9-9 Bosa Santa Fe, 9-7 Bosa Independencia.

Posición de TransMilenio

Ante la protesta, TRANSMILENIO emitió un comunicado en el que reiteró que respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero pidió que las jornadas no afecten a los más de 4 millones de ciudadanos que a diario dependen del sistema de transporte.

La entidad también aclaró que no tiene vínculo laboral con los conductores, dado que estos son contratados directamente por los concesionarios como parte de sus obligaciones contractuales. El rol del ente gestor se centra en la planeación, gestión y control de la operación del SITP.

En caso de encontrarse irregularidades en los contratos o condiciones laborales, TransMilenio señaló que estas son reportadas al Ministerio de Trabajo, autoridad competente para tomar medidas e iniciar investigaciones.

Publicidad

Por último, la empresa hizo un llamado a los trabajadores que se sientan afectados por condiciones laborales irregulares para que acudan a las instancias competentes y se adopten las decisiones necesarias sin poner en riesgo la prestación del servicio de transporte público.

Con esta posición, TransMilenio buscó aclarar su papel dentro del sistema y mitigar el impacto que las protestas generan en la movilidad de la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

SITP

Transmilenio