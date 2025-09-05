Conductores del SITP protestan y complican movilidad en el sur de Bogotá

Una protesta adelantada este viernes por parte de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), vinculados a sindicatos y concentrados en las instalaciones del concesionario Masivo Capital, en la localidad de Bosa, ocasionó complicaciones de movilidad en el sur de la capital.

La actualización más reciente de TRANSMILENIO reportó afectación en la operación sobre la carrera 90 con calle 49 sur, lo que llevó a retrasos y desvíos en varias rutas zonales y de alimentación que cubren este sector de la ciudad.

Las rutas afectadas fueron: FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir, 9-9 Bosa Santa Fe, 9-7 Bosa Independencia.

Posición de TransMilenio

Ante la protesta, TRANSMILENIO emitió un comunicado en el que reiteró que respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero pidió que las jornadas no afecten a los más de 4 millones de ciudadanos que a diario dependen del sistema de transporte.

La entidad también aclaró que no tiene vínculo laboral con los conductores, dado que estos son contratados directamente por los concesionarios como parte de sus obligaciones contractuales. El rol del ente gestor se centra en la planeación, gestión y control de la operación del SITP.

En caso de encontrarse irregularidades en los contratos o condiciones laborales, TransMilenio señaló que estas son reportadas al Ministerio de Trabajo, autoridad competente para tomar medidas e iniciar investigaciones.

Publicidad

Por último, la empresa hizo un llamado a los trabajadores que se sientan afectados por condiciones laborales irregulares para que acudan a las instancias competentes y se adopten las decisiones necesarias sin poner en riesgo la prestación del servicio de transporte público.

Con esta posición, TransMilenio buscó aclarar su papel dentro del sistema y mitigar el impacto que las protestas generan en la movilidad de la ciudad.