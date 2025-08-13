Bus del SITP arrolló una persona y chocó contra una vivienda en Bogotá; hay más heridos

Un accidente de tránsito se registró en la noche de este miércoles, 13 de agosto, en el barrio Lisboa de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Esto cuando un bus del SITP terminó chocando contra una vivienda en la zona.

El hecho, según el reporte de las autoridades, se dio a las 9:41 de la noche a la altura de la calle 132 con carrera 152. En la zona hizo presencial personal de tránsito, que, hasta ahora, no han confirmado con exactitud qué causó este accidente e intentan verificarlo por medio de cámaras de seguridad en la zona.

Sin embargo, según se pudo conocer, el conductor habría excedido la velocidad permitida y al coger una curva perdió el control y terminó impactando en esta vivienda de la localidad de Suba. Lo malo es que, en este movimiento, terminó chocando y dejando cuatro personas heridas, dos de ellas que se encontraban en la calle en ese momento y que ya fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

Asimismo, el conductor fue uno de los heridos que fue trasladado a un centro asistencial, mientras que otras registran gravedad tras este hecho. Por ahora, las autoridades siguen adelante con este caso para determinar con exactitud lo que sucedió.

En este momento

Barrio Suba Toscana, Bogotá pic.twitter.com/2kSvwPpgqd — Camilo Barreto 🚂 (@TheWonderFake) August 14, 2025

Pero un video que ha circulado en redes sociales muestra el momento exacto en que el bus arrolla a una mujer que iba caminando en ese momento, mientras viene a toda velocidad. Al lado hay otras dos personas, que, seguramente, hacen parte de los lesionados de este hecho.

En cuanto a la vivienda, esta no presenta daños ni mucho menos, pero el SITP sí quedó con algunas marcas en su parte delantera a raíz de este fuerte choque por el accidente. Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia al volante para evitar casos como este.