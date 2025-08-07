Confirman qué pasará con próximos conciertos en el Movistar Arena tras desmanes

No para el rechazo en Bogotá a los hechos de violencia que se presentaron en la noche del miércoles, 6 de agosto, en el interior del Movistar Arena durante el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, que dejaron daños materiales, varios heridos y una persona muerta a las afueras de este recinto.

Un video, que se ha viral en redes sociales, mostró el momento exacto en que se colaron al recinto tras destruir la puerta 5 de acceso e ingresar de manera irresponsable al sitio que, posteriormente, se convirtió en una batalla campal en el centro de la arena.

Batalla campal en el Movistar Arena // Foto: redes sociales

¿Qué pasará con los próximos conciertos?

Muchas personas dañaron parte de la infraestructura del recinto durante los enfrentamientos, desde algunas sillas hasta zonas de acceso a la arena. Esto ha causado preocupación en miles de personas si esto afectará o no los próximos eventos que se llevarán a cabo, como, por ejemplo, Nanpa Básico que será en tan solo 2 días.

Pero por fortuna, esto no afectará la programación de la arena y desde la organización trabajan en reparar todos los daños que quedaron tras estos hechos de violencia, según reveló MusicTrends. De igual manera, desde el Movistar Arena aseguraron que pronto habrá información oficial y el balance de lo sucedido durante el concierto de Damas Gratis.

Nanpa Básico anuncia fecha en el Movistar Arena // Fotos: Alcaldía de Bogotá y Facebook Nanpa

Estos son los próximos conciertos en el Movistar Arena

Nanpa Básico (9 y 10 de agosto).

Emilia (17 de agosto).

Kylie Minogue (19 de agosto).

Duki (21 de agosto).

Molotov (22 de agosto).

Entre tres tour (23 de agosto).

El mundo de Fede Vigevani (24 de agosto).

Guayacán Orquesta (30 de agosto).

Y muchos más… hasta diciembre.

¿Habrá sanciones?

En la mañana de este 7 de agosto, dirigentes de la Arena, autoridades y el alcalde Carlos Fernando Galán se reunieron para revisar todo lo sucedido en el interior del recinto. Se buscará mirar todo lo sucedido para determinar las sanciones y, por supuesto, se identificarán a los responsables de hecho, quienes se han visto en videos captados por asistentes al concierto en Bogotá.