Cortes de agua en Bogotá: Suba, Kennedy y Usaquén tendrán suspensión del servicio hasta 24 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció nuevos cortes de agua en diferentes sectores de la capital para la semana del 19 y el 22 de mayo de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de las redes de distribución.

Las suspensiones temporales del servicio afectarán barrios de localidades como Suba, Kennedy, Usaquén, Bosa, Fontibón, Engativá, San Cristóbal, Tunjuelito, Antonio Nariño y Soacha. Según la EAAB, las obras buscan “garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios” y prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de la red.

Cortes de agua en Kennedy, Suba y Fontibón

El martes 19 de mayo, los cortes iniciarán en sectores de Kennedy como Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur, donde se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.

Ese mismo día también habrá suspensión del servicio en el sector del Aeropuerto El Dorado, entre Fontibón y Engativá, desde las 9:00 a. m. por 24 horas.



En Suba, barrios como Tibabuyes, Lisboa, Ciudadela Cafam, Miramar, Villa Cindy y Nueva Tibabuyes tendrán interrupción del suministro desde las 8:00 p. m. por cuatro horas debido a verificación de macromedidor.



Usaquén y Bosa tendrán cortes el miércoles 20 de mayo

Para el miércoles 20 de mayo, la EAAB programó trabajos en sectores de Usaquén como Santa Bárbara Oriental, donde el servicio será suspendido desde las 8:00 a. m. durante 24 horas por instalación de válvulas.

Además, barrios de Suba y Usaquén como Nueva Zelanda, Mirandela, San José de Bavaria, Granada Norte y Mazurén también tendrán afectaciones por mantenimiento y empates de redes.

En Bosa, los cortes impactarán sectores como San Martín, Holanda, Escocia y El Remanso I desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.



Detalle de los cortes de agua en Bogotá

Acontinuación vea el detalle de los cortes de agua en Bogotá, barrios, direcciones y horarios:

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Recomendaciones para los usuarios

La empresa recomendó a los usuarios llenar previamente los tanques de reserva y hacer uso racional del agua durante las jornadas de suspensión. También recordó que el servicio de carrotanques estará disponible para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Línea 116.

Los cortes continuarán hasta el viernes 22 de mayo en diferentes sectores de la ciudad y Soacha, incluyendo barrios como Ciudad Jardín Norte e Iberia, en Suba.