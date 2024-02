En la ciudad de Bogotá, la Administración Distrital tomó la decisión de congelar la tarifa de TransMilenio para este 2024. Esta medida busca equilibrar el costo real del pasaje con el valor que pagan los usuarios, considerando el subsidio adicional que la ciudad proporciona.

Para entender esta decisión, es crucial comprender el costo real de transportar a una persona en TransMilenio. En promedio, el costo asciende a $5.500, según aseguró TransMilenio. La diferencia entre este costo y la tarifa que paga el usuario es subsidiada por la ciudad, buscando beneficiar a la ciudadanía y hacer que el transporte público sea más accesible.

Cuánto vale el pasaje de TransMilenio 2024

Para el año 2024 el pasaje de TransMilenio unificado queda en $2.950 .

. Los usuarios podrán realizar máximo dos trasbordos sin costo, en un tiempo máximo de 110 minutos y hasta seis en el día con la tarjeta Tullave personalizada.

y hasta seis en el día con la tarjeta Tullave personalizada. Los beneficios de la tarifa para personas mayores (más de 62 años) y grupos A1 a B7 del Sisbén IV continúan y se unifica en $2.500 .

. El subsidio para personas con discapacidad será de $29.500 mensuales, descuento que equivale a un 40 % en 25 viajes.

La decisión de congelar la tarifa para el troncal no fue tomada a la ligera. Claudia Diaz, la secretaria de Movilidad, destaca que esta medida se ha tomado pensando en el bolsillo de los usuarios. Es esencial tener en cuenta que el valor del pasaje es inferior al costo real de transportar a una persona, y el subsidio restante es una inversión de la ciudad en la comodidad y accesibilidad para todos.

La unificación de tarifas representa un gran esfuerzo fiscal por parte del Distrito, que asume el costo adicional que no se traslada a los usuarios. Se espera que los usuarios muestren un compromiso con el pago del pasaje, creando así un pacto colectivo para garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte.

Hombre murió mientras esperaba un TransMilenio / Foto: TransMilenio Foto: TransMilenio

María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, destaca la apuesta de esta Administración por la confianza en sus ciudadanos. Mantener la tarifa en $2.950 requiere el compromiso activo de los usuarios con el pago del pasaje. Juntos, pueden lograr la sostenibilidad del sistema, asegurando un transporte público eficiente y accesible.

El Distrito cuenta con un presupuesto aprobado de $3,077 billones para el Sistema en 2024. De este total, $2,25 billones provienen de la ciudad, y se espera que la Nación aporte $825 mil millones. Además del compromiso ciudadano con el

¿Cómo obtener y personalizar la Tarjeta tullave?

Solo debe acercarse a un punto de personalización, presentar su documento de identificación y completar el formulario con sus datos.

Recuerde que una persona no podrá tener más de una tarjeta personalizada a la vez.



Acérquese a un punto de personalización de tullave ubicado en diferentes puntos de la ciudad.

Puede comunicarse a la línea (+57) 6014824304 para que le orienten y recomienden el punto más cercano.

¿Cuáles son los beneficios de tullave?

Utilizará la tarjeta inteligente como medio de pago dentro del Sistema. Es decir, no tendrá que manipular dinero en efectivo, lo que permite aumentar la seguridad durante todo el trayecto a su destino.

Cambio de ruta Sitp. Foto: Secretaría de Movilidad.

La tarifa es integrada. Es decir, con la tarjeta tullave Plus o Plus Especial, le permite obtener descuentos por trasbordos. Así que si paga su viaje en un bus o en TransMilenio y necesita hacer un segundo viaje en un lapso de 110 minutos, solo pagará una cantidad adicional.

Hasta 2 viajes a crédito para que pueda movilizarse en el Sistema cuando no tenga su Tarjeta Tullave Plus o Plus Especial recargada. De esta manera, cuando valide su pasaje dentro del bus, el Sistema le prestará el valor necesario. En la próxima recarga se le descontará el valor del viaje utilizado.

Protección de su saldo. Esto significa que en caso de pérdida o robo de su Tarjeta tullave Plus o Plus Especial, puede tener la plena seguridad de que recuperará el saldo que tenía. Solo debe comunicarse inmediatamente a la línea (+57) 6014824304 y reportar lo sucedido. El bloqueo de su Tarjeta tullave se realizará al finalizar la operación del Sistema.

Para los adultos mayores de 62 años y personas con discapacidad, existen descuentos adicionales que son permitidos con la Tarjeta tullave Plus Especial, que es la tarjeta de apoyo ciudadano.