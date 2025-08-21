Cuidado con la carne que compra en Bogotá: encontraron algo horroroso en casa del barrio San Benito

Un reciente operativo interinstitucional en el barrio San Benito, localidad de Tunjuelito, ha destapado una alarmante situación de insalubridad y contaminación que pone en grave riesgo la salud pública y la recuperación del Río Bogotá.

Las autoridades encontraron una vivienda operando sin medidas sanitarias, con restos de animales y carne en descomposición esparcidos y grandes cantidades de sangre fuera de la propiedad.

Al parecer, en estos lugares es donde hacer la famosa mota, carne de curtiembres que estarían usando para embutidos en Bogotá.

Este hallazgo es parte de las acciones intensificadas contra los vertimientos clandestinos, en cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá. La sentencia exige a la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Ambiental, incrementar los operativos en Villapinzón, Chocontá y San Benito para detener las descargas ilegales sin permisos ni licencias ambientales.



Detalles del inquietante hallazgo en el barrio San Benito

Las autoridades inspeccionaron una casa de tres pisos en San Benito que funcionaba en condiciones deplorables. En su interior, se hallaron restos de animales y carne en descomposición sin refrigeración, en un estado de insalubridad "alarmante".

Fuera de la vivienda, se evidenciaron altas cantidades de sangre, lo que agrava la situación.

Fotos: Alcaldía de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito, junto con la Personería Local, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional, llevaron a cabo este operativo.

Estos vertimientos ilegales desembocan directamente en el Río Tunjuelito, el cual a su vez vierte sus aguas contaminadas en el Río Bogotá, obstaculizando severamente su recuperación ambiental.

Los contaminantes no solo degradan la calidad del agua, sino que también intensifican la proliferación de vectores, generan malos olores y crean riesgos sanitarios que afectan directamente a los habitantes de la ciudad.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, manifestó su preocupación: “

Encontramos una situación alarmante: carne en estado de descomposición y prácticas ilegales que no solo ponen en riesgo la salud de la comunidad, sino que contaminan el Río Tunjuelito y, con ello, la recuperación del Río Bogotá señaló

La alcaldesa aseguró que no permitirán la continuación de estas actividades y que seguirán trabajando con todas las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la Sentencia.