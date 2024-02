Cuidado con sus hijos: delincuente engaña a niños afuera de colegios en Bogotá para robarlos

En la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, un delincuente protagonizó un nuevo hecho de inseguridad al engañar a tres jóvenes menores de edad y a su abuela, aprovechándose de su confianza para robar en su hogar.

De acuerdo con lo recogido por el ojo de la noche, el criminal se valió de engaños, haciéndose pasar por conocido de la rectora del colegio de los niños, para ganarse su confianza y tener acceso a su vivienda en el barrio La Florida.

Según relatos de un familiar de las víctimas para Blu Radio, el delincuente se presentaba afuera del colegio de los niños, haciéndoles creer que tenía relación con la institución educativa. Posteriormente, bajo el pretexto de realizar supuestos talleres, logró ingresar a la residencia y llevar a cabo el robo.

Utilizando la inocencia de los menores de edad, les solicitó información personal, ganándose así su confianza para quedarse con ellos en la casa mientras cometía el hurto.

Publicidad

“El delincuente se la pasa afuera del colegio de los niños, los reúne y los engaña diciendo el nombre de la profesora. Asimismo, se toma el tiempo para enredarlos. Ese día el señor llegó aquí a la casa y nos robaron”, detallaron.

Asimismo, el familiar de las víctimas explicó el modus operandi del criminal y denunciando que, además de llevarse dinero, computadoras y teléfonos, el delincuente se apoderó incluso de las alcancías de los niños.

“Les preguntó sus nombres, él se hizo pasar como de muy confianza, los niños le dieron información, el señor logró su cometido, él se quedó en la casa con dos niños de 10 años, los puso a hacer unas pruebas y en medio de las pruebas él tuvo tiempo para subir y robar, robó dinero, computadores, teléfonos, todo lo que encontró a la mano”.

Publicidad

La respuesta de las autoridades locales es cuestionada por las mismas víctimas, ya que, según ellos, la Policía Nacional no brindó la atención necesaria y les instó a no presentar denuncias. A pesar de la gravedad del incidente, hasta el momento no se ha formalizado ninguna denuncia ante la Fiscalía.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: