Darwin Felipe Beltrán, el hombre que quitó la vida a su dos pequeños hijos en Bogotá

Los celos habrían llevado aDarwin Felipe Beltrán , un hombre de 31 años, a asesinar a sus dos hijos en Bogotá, un hecho que tiene consternados a los habitantes de la capital.

Ocurrió en la tarde de este 28 de octubre, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de la ciudad. El hombre, quien tiene antecedentes por hurto y al parecer problemas de drogas, llegó a su casa y les quitó a la vida a sus hijos, una niña y un niño, de 4 y siete años, según confirmaron las autoridades.

Según las primeras informaciones, Beltrán habría cometido el crimen por una supuesta infidelidad de su pareja sentimental, madre de los niños. Tras el hecho, Beltrán fue capturado y trasladado a la estación de Policía de Engativá.

Antes de ser capturado,Beltrán fue sacado de la casa donde ocurrió el doble asesinato y golpeado por sus vecinos, quienes usaron un palo para causarle lesiones. La Policía intervino y evitó que el hombre fuera linchado.

La comunidad de Las Ferias, en shock

Vecinos del sector han expresado su sorpresa y consternación ante el asesinato. La descripción de Beltrán, el presunto autor del crimen, genera incredulidad en quienes lo conocían. Según algunos residentes, Beltrán era un joven tranquilo y amistoso, sin signos aparentes de comportamientos violentos. Una de las vecinas comentó que lo conocía de los encuentros de fútbol que solía tener en el barrio y que nunca había mostrado señales de peligro.

Solo lo conozco de donde jugaban fútbol. Trabaja en una empresa de alquiler de sillas. Un pelado bien, joven el chino. No sé nada más. Solo a él lo conocía. Lo veía jugar fútbol, tranquilo, no parecía sospechoso de algo. comentó una vecina cercana

Darwin Felipe Beltrán consumía drogas

Otra residente compartió detalles adicionales y menciono una etapa difícil en la vida de Beltrán relacionada con el consumo de drogas. Según ella, Beltrán se mostraba abatido y preocupado por problemas familiares y financieros. Esta residente recuerda cómo él le confesaba sus dudas y problemas, particularmente en su relación con la madre de sus hijos, en un intento de encontrar consuelo y dirección.

“Se me hizo muy raro. Sí tuvo un tiempo en las drogas. Hablaba mucho conmigo. Yo le decía que tuviera paciencia y le pidiera a Dios. Si él llegaba a la casa sin un peso ni para comer, ella (la madre de los niños) se la montaba. Él me preguntaba que qué hacía, si se iba o se quedaba. No parecía violento. Por eso se me hace extraño. Ellos eran como muy unidos”, expresó la vecina.

El historial judicial de Beltrán y la intervención policial

Aunque los testimonios de los vecinos presentan a Beltrán como alguien pacífico, su historial judicial muestra un pasado marcado por incidentes de violencia intrafamiliar y receptación. Sin embargo, en el momento de los hechos, no existía ninguna orden de captura en su contra. La intervención de la Policía Nacional fue motivada por una llamada de emergencia al 123, reportando una riña en la vía pública.

El coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de Bogotá, fue quien informó a la comunidad sobre la situación. Según Saavedra, una unidad de criminalística se encuentra trabajando en la recolección de pruebas y evidencias, que serán entregadas a la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

“El caso ocurrió en el sector de Las Ferias, donde, lamentablemente, dos menores de edad perdieron la vida. Una unidad del laboratorio de criminalística ya se encuentra recopilando todos los elementos materiales probatorios que serán entregados a la Fiscalía de la Nación para continuar con el proceso judicial”, declaró el coronel Saavedra.

Reacciones de las autoridades y la sociedad

El trágico asesinato ha provocado indignación y tristeza en toda la ciudad, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , expresó su rechazo a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). En su mensaje, Galán lamentó profundamente la pérdida de los dos menores y pidió a la justicia que imponga la máxima pena posible al responsable.

“Lamento profundamente la noticia del asesinato de dos niños de 4 y 7 años por parte de su padre”, manifestó el alcalde Galán en redes sociales.

La tragedia en Las Ferias es un llamado urgente a la reflexión sobre los problemas de violencia y los factores que pueden llevar a situaciones tan devastadoras. Desde la comunidad hasta las autoridades locales, el dolor y la indignación están presentes, junto a un firme llamado a la justicia para que los hechos no queden impunes.