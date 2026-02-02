Delitos sin cárcel: el 89 % de los ladrones capturados en Bogotá vuelve a las calles

Bogotá enfrenta una paradoja en materia de seguridad si se tiene en cuenta que, mientras las autoridades reportan miles de capturas por delitos como hurto y porte ilegal de armas, la mayoría de esos delincuentes termina nuevamente en libertad. Cifras de las autoridades revelan que solo en casos de hurto y tráfico de armas, más de 6.000 personas capturadas quedaron libres, lo que genera un grave impacto en la seguridad urbana.

Uno de los casos más recientes ocurrió en las últimas horas, cuando un juez ordenó la libertad de dos peligrosos fleteros, de 22 y 24 años, señalados de seguir a sus víctimas tras salir de entidades bancarias con altas sumas de dinero. Según las investigaciones, los delincuentes las abordaban, las intimidaban con armas de fuego y les robaban todo lo que llevaban. Aunque la Policía contaba con registros de hurtos en sectores como Barrios Unidos, Engativá y Usaquén, el juez determinó que “no tenían antecedentes judiciales” suficientes para imponer una medida de aseguramiento.

Pese a que existen videos que evidencian cómo los señalados se movilizan en motocicleta, descienden armados y amenazan a sus víctimas, ambos quedaron en libertad y ya están nuevamente en las calles. Casos como este, según las autoridades, no son aislados, sino parte de una tendencia que se repite en la capital.

Las cifras del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego reflejan la magnitud del problema. Durante 2025 fueron capturadas 1.690 personas por este delito en Bogotá: el 78 % en flagrancia y el 22 % por orden judicial. Sin embargo, solo 518 fueron enviadas a la cárcel y 17 recibieron detención domiciliaria. La cifra que más preocupa es que 1.155 capturados quedaron en libertad por distintas razones, entre ellas la no imposición de medida de aseguramiento por parte del juez, penas mínimas inferiores a cuatro años, comparecencia al proceso, conciliaciones o vulneraciones de garantías procesales.

La situación es aún más crítica en el delito de hurto, teniendo en cuenta que 5.025 delincuentes fueron capturados por este delito, pero 4.497 recuperaron la libertad, lo que equivale al 89 % de los casos. Del total de liberaciones, el 46 % se dio por decisión de un juez y el 43 % por solicitud directa de la Fiscalía.

Entre quienes han quedado en libertad figuran estructuras criminales conocidas por su impacto en la ciudad: los llamados Alta Gama, responsables del robo de vehículos de alto costo; Los Rolex, que hurtan relojes de lujo incluso a plena luz del día; y Los Bautista, una red dedicada a la extorsión mediante call centers. Para las autoridades, estas liberaciones no solo afectan la lucha contra el crimen, sino que refuerzan la sensación de impunidad entre los ciudadanos.

El panorama abre nuevamente el debate sobre la efectividad del sistema judicial, la aplicación de las medidas de aseguramiento y la necesidad de ajustes normativos que eviten que delincuentes capturados en flagrancia, incluso armados, regresen rápidamente a las calles de Bogotá.