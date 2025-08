Desaparecida en Bogotá: niña de 15 años fue vista por última vez en el barrio La Mariposa

Desde el pasado 31 de julio, la familia de Mariana Baquero Peña, una joven de 15 años, vive momentos de angustia e incertidumbre. La menor fue vista por última vez hacia las 6:00 de la tarde, en el barrio La Mariposa, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Ese día, Mariana vestía su sudadera azul oscura del colegio Agustín Fernández, donde cursa actualmente su educación secundaria. Desde entonces, no ha habido señales de ella, no ha llamado a su casa, no se ha reportado con amigos ni conocidos, y su celular permanece apagado.

La madre de la joven, visiblemente afectada, relató a Blu Radio el momento en que su hija salió de casa: “Yo la vi el jueves a las seis de la tarde. Se fue, prácticamente se fue de la casa. Yo soy la mamá, y pues estoy en búsqueda de ella porque no sé nada, no se reporta. Mejor dicho, estoy desesperada en buscar a mi hija”, dijo.

Según su testimonio, antes de su desaparición, madre e hija sostuvieron una discusión familiar. La situación, como suele pasar entre adolescentes y padres, giró en torno a reglas y normas de convivencia. “Nosotros tuvimos una discusión, y pues como mamá yo tengo que tener mis normas y mis reglas. A ella no le gustó y se fue de la casa”.

Desde entonces, la familia ha activado todas las redes posibles: han acudido a las autoridades, compartido fotografías y buscado información con conocidos, sin obtener respuesta alguna. Desde su desaparición, la familia de la menor hizo un llamado para que cualquier persona que tenga información se comunique a la Policía y reporte su paradero.