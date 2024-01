Dian sella Olímpica en la calle 80 de Bogotá por irregularidades con la facturación electrónica

La Dian selló la sede del almacén Olímpica en la calle 80 por irregularidades con la facturación electrónica. Este negocio, ubicado en el centro comercial Portal 80, en el occidente de Bogotá, no pudo prestar sus servicios a sus clientes.

Desde la mañana de este martes, 2 de enero, la entidad procedió a realizar el proceso de sellamiento del almacén Olímpica por las aparentes irregularidades que se presentaron en la facturación electrónica.

Esta sanción es el resultado de varias visitas donde los funcionarios de fiscalización detectaron y dejaron en manifiesto irregularidades en el sistema de facturación electrónica que implicaba la no entrega de factura en todas las operaciones informó la dian a través de un comunicado.

¿Qué pasó con la facturación electrónica?

Según la Dian, el almacén Olímpica de la calle 80 solo entregaba la factura electrónica a los clientes que ya estaban registrados en el sistema, pero no lo hacía con los nuevos o aquellos que no estaban en el sistema, al menos que el cliente la solicitara y accediera a realizar un procedimiento adicional en la página web.

"Se concluyó en el procedimiento que los clientes no registrados no recibían su factura electrónica, a menos que se sometieran a procedimientos no contemplados por la norma, que trasladan la carga de entrega del vendedor o prestador del servicio al adquiriente y que no son los permitidos por la normativa", añade la Dian.

Vale recordar que la factura electrónica debe ser entregada al consumidor de acuerdo al medio que este elija o de lo contrario a través de la impresión de la representación gráfica.

Esta es la tercera sede de una gran superficie que recibe la sanción después de que en las últimas semanas se cerrará temporalmente el Éxito de Unicentro y Jumbo del centro comercial Santafé, ambos en Bogotá.

Durante el 2023, la Dian realizó 255 cierres a diferentes establecimientos de comercio por "irregularidades o incumplimientos en el proceso de facturación". Se estima que el 25% de las sanciones se registraron en Bogotá, especialmente, en locales de centros comerciales y grandes superficies.

