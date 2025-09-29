Distrito calificó como una trampa y mensaje de odio el vandalismo en zona rosa de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, calificó como una trampa los hechos de vandalismo reportados en la tarde de este lunes en varios locales comerciales de la zona rosa del norte de la ciudad, inmediaciones del centro comercial Andino.

“Los inaceptables actos de intimidación y autorización de esta tarde, mediante el uso del lenguaje estigmatizante, de acciones convocantes a la violencia, representan una trampa que un grupo de individuos querían imponer a las instituciones del Distrito y a la Policía, presionándolos a tener una reacción que pudiera superar el uso legítimo de la fuerza”, aseguró el funcionario.

En esa medida, la alcaldía está pidiendo apoyo ciudadano para identificar a los responsables de los grafitis y demás dibujos hechos en las fachadas de los establecimientos para enfrentar procesos por afectación a bienes públicos y privados.

“Dicha actuación lo que busca es debilitar las capacidades del Distrito para el manejo de situaciones críticas en el marco del libre derecho a la manifestación que ampara la Constitución Nacional. Durante todo el evento, las instituciones del Distrito y la Policía estuvimos monitoreando los riesgos a los que se enfrentaban los ciudadanos y mitigamos el impacto de los actos contra la convivencia y de los actos de violencia expresiva de estos individuos”, puntualizó.



Rechazamos los inaceptables actos de violencia realizados en la tarde hoy, por un grupo de individuos, al norte de la ciudad.



Estamos recolectando información que conduzca a la individualización de los responsables de estos hechos.



Escriba al correo Aide@scj.gov.co ¡Absoluta…

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó lo que considera fueron mensajes de odio plasmados en esos grafitis y letreros.

“Rechazamos los mensajes de odio que se vieron hoy plasmados en paredes y fachadas de la ciudad, nos preocupa el fondo y la incitación a la violencia. No podemos normalizar lo sucedido, no cuando en el marco de una movilización pacífica algunas personas aprovecharon para generar zozobra”, escribió en sus redes sociales.

En esa medida, Quintero explicó por qué no hubo una reacción inmediata ante las afectaciones al bien privado.

“...la respuesta es simple, una reacción violenta lleva a más violencia. Conforme a lo establecido en el Decreto 053 de 2023, debe garantizarse siempre la proporcionalidad y el uso diferencial de la fuerza, la cual solo es posible frente a actos de violencia física y afectaciones a la integridad”, dijo agregando que siempre se mantuvo el monitoreo y el diálogo para evitar que se escalara la situación.

Además, varios funcionarios distritales también ayudaron a limpiar los mensajes de las fachadas comerciales.

La Fiscalía ha sido clara frente a estos mensajes que instigan a la violencia. Esperamos pronto tener resultados concretos en materia de judicialización.