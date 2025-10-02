Distrito pide a entidades estar preparados para el segundo pico respiratorio en octubre

La Secretaría Distrital de Salud presentó las cifras de la ocupación hospitalaria en 83 IPS priorizadas de la ciudad con corte al 29 de septiembre. Lo que reflejó diferentes escenarios que se deben controlar frente a la llegada del segundo pico respiratorio.

Bogotá registra una ocupación del 81,1% en UCI pediátrica y del 81,8% en UCI neonatal, índices que reflejan una mejora en el panorama de la salud de los menores de edad.

La secretaría resaltó que la sobreocupación ha bajado a raíz de los 1.034 pacientes que ahora reciben el servicio de atención domiciliaria, que permite que haya mayor disponibilidad en los servicios prestados.

Sin embargo, el escenario cambia frente a la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos en los adultos.



Según el último informe se reportó una ocupación del 85,4% de las UCI, situación que refleja una alta demanda y permanente vigilancia para que se mantengan controladas las cifras y disminuyan los porcentajes de ocupación hospitalaria intensiva.

Por lo que la secretaría de Salud hace el llamado a la ciudadanía a reforzar las acciones de prevención y autocuidado para aliviar la presión hospitalaria.

Se debe mantener el uso del tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y completar los esquemas de vacunación a niños, niñas y adultos mayores.