¿El concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá será reprogramado? Esto respondió Páramo

Hay indignación en los ciudadanos que esperaban asistir al concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, programado para este sábado 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá.

A solo minutos del tiempo en que se tenía previsto que inciara el concierto del artista, Grand National Tour, organizadores de la gira del rapero, anunciaron a través de su cuenta de Instagram la cancelación del evento, argumentando problemas en "temas técnicos de producción".

En uno de los videos compartidos en X por los asistentes al Vive Claro se puede ver a un miembro de la logística anunciar que el evento fue cancelado. "Quiero informarles que por temas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento. En este momento les indicamos que vayan saliendo del establecimiento".

Mejores memes de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar Foto: AFP

¿El concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá será reprogramado?

Por eso, la organizadora del evento, Páramo, emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido, afirmando que el evento fue "pospuesto", lo que deja la puerta abierta a que sea reprogramado.



"Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse", señala el comunicado.

Comunicado de Paramo sobre el concierto de Kendrick Lamar

Además, sobre el tema del dinero de las entradas, aclararon que: "En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. en caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos".

"Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados", concluyó Páramo.