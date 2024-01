“El ruido es un problema que hay que priorizar”: Hugo Sáenz, subdirector de Calidad del Aire, Bogotá

El exceso de ruido en las zonas residenciales de Bogotá se ha convertido en una problemática que afecta a una gran comunidad. En algunas ocasiones, las personas se han visto en la obligación de cambiar de vivienda debido a la falta de acción por parte de las autoridades competentes. A pesar de las denuncias presentadas ante las entidades pertinentes y en redes sociales, existen establecimientos como el restaurante Ideal, ubicado en Chapinero, que continúan operando.

Ese es el caso de Talía Osorio, una ciudadana que durante dos años intentó que tomaran las medidas necesarias contra el establecimiento que funciona como restaurante durante el día y como bar por la noche, a pesar de no contar con el permiso del IDU. El alcalde de Chapinero recalcó que, aunque ya se realizaron las inspecciones necesarias y se verificó que no cumplen con las especificaciones de la licencia, no puede hacer nada, ya que toda la responsabilidad queda en manos del inspector de Policía.

Para hablar sobre la denuncia de ruido que lleva más de dos años sin resolver y los procesos que se han realizado al respecto, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Hugo Sáenz, subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

“El ruido es uno de los problemas más críticos que no se han visibilizado en la ciudad, sí tenemos dificultades en términos de normas, de capacidades operativas de las autoridades, pero sobre todo hay un tema de comportamiento complicadísimo, no solamente el tema que cuenta la señora Talía, el otro caso de la 116. Tenemos problemas de ruido en Fontibón, en el Restrepo, en Kennedy, en Suba”, señaló.

Según el subdirector, hay por lo menos unas 12 acciones populares interpuestas por la ciudadanía por el ruido que no se han resuelto de fondo.

“Trabajamos ahora por tratar de sacar adelante una ley y de verdad apoyamos ese proyecto de ley porque Colombia requiere un cambio estructural en términos de control de ruido (...) tenemos una ruta de acción que habrá que implementar que involucra varios sectores, pero hoy la verdad es que darle al ruido un tratamiento meramente ambiental, hace que la solución no sea lo suficientemente expedita como la ciudadanía lo reclama”, agregó.

Sáenz indicó que la autoridad ambiental solo puede impartir sanciones cuando hay una afectación al espacio público; “cuando la afectación es de espacio privado a espacio privado, termina siendo no competencia de las autoridades ambientales y se debería dar tratamiento como un problema de convivencia, donde entrar a actuar las alcaldías y las comisarías de Policía”.

“Efectívamente Ideal incumple los niveles de ruido, hicimos un concepto técnico y la Dirección de Control, que es otra área ya tiene aperturado un expediente sancionatorio para ese restaurante, pero el tema es que el trámite sancionatorio que establece la Ley 99 es un debido proceso, eso tiene un montón de instancias, de trámites, de garantías para el regulado que lo que hace es que limitan que la resolución sea expedita; mientras todo eso pasa, Ideal sigue operando”, apuntó.

El subdirector indicó que: “El ruido es un problema que hay que priorizar”, por lo que está trabajando en una estrategia con la secretaria entrante.

Sí hay una luz al final del túnel. Ya existe la norma, pero hay que reglamentarla, ¿cuál es nuestra propuesta? Que el ruido se controle también, no solo como problema ambiental sino que se controle como un problema de convivencia” Puntualizó

