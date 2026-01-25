En carretillas de vendedores informales fueron encontrados celulares robados en Bogotá

Tras varias denuncias ciudadanas por hurto de celulares en el centro de Bogotá, la Policía Metropolitana adelantó un operativo de control que dejó importantes resultados contra el comercio ilegal de dispositivos móviles. La intervención fue liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que realizó inspecciones en establecimientos y puntos informales donde, según los reportes, se estarían comercializando equipos robados.

Durante el procedimiento, las autoridades revisaron más de 70 celulares y lograron la incautación de 24 dispositivos que habían sido manipulados y presentaban reporte por hurto. De acuerdo con la Policía, varios de estos equipos se encontraban ocultos en carretillas de vendedores informales dedicados a la venta de accesorios y celulares usados, lo que evidenciaría una modalidad para evadir los controles.

El operativo también permitió establecer que algunos de los celulares robados no habían sido denunciados oficialmente, situación que dificulta su rastreo y recuperación. Además, las autoridades detectaron que, en ciertos casos, los equipos eran desarmados por los vendedores para comercializar sus partes por separado, una acción frecuente dentro de estas actividades ilegales.

Frente a este panorama, la Policía destacó avances en seguridad. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se ha registrado una reducción del 20 % en el hurto de celulares en Bogotá y se han recuperado 122 dispositivos, gracias a operativos y al trabajo investigativo.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar el hurto de celulares, no adquirir equipos de procedencia dudosa y verificar el IMEI antes de cualquier compra, con el fin de disminuir este delito, uno de los más frecuentes en la capital.