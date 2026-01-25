En vivo
En carretillas de vendedores informales fueron encontrados celulares robados en Bogotá

En medio de operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bogotá fueron incautados 24 celulares que habían sido hurtados y manipulados por los delincuentes.

