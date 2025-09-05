Esta es la fecha exacta en la que llegan los vagones del metro a Bogotá

El 2 de septiembre de 2025, a Cartagena llegaron los vagones del metro de Bogotá que ya comenzaron su camino hacia la capital del país en un hecho histórico para el país. Por ahora, se desplazan por las principales vías del departamento del Atlántico y se demoraron solo 8 horas desde la capital de Bolívar hasta el municipio de Puerto Colombia.

“No tenemos ningún contratiempo en la vía, algunas pausas activas con los conductores y haciendo manejos de tráfico en algunos puntos para hacer paso a los demás viajeros, que se mueven por estas carreteras”, explicaron desde la Policía Nacional, de un operativo que arrancó desde las 4:10 de la mañana de este viernes, 5 de septiembre.

Metro de Bogotá Foto: Metro de Bogotá y Alcaldía de Bogotá

¿Cuándo llegan los vagones del metro de Bogotá a la capital?

De acuerdo con el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, la Secretaría de Movilidad avanza en todos los preparativos para recibir los vagones que llegarán, según información oficial, el próximo miércoles, 10 de septiembre, día en el que estarán entrando a la capital del país por la calle 13, es decir, por el occidente de la ciudad.

“Vamos a estar monitoreando todos los días dónde van los vagones y que todo se dé con las condiciones que se tienen programadas. Vamos a tener más gentes desplegada, no solo es la operación de recibirlos, sino también tener: guías, policías y agentes haciendo toda la operatividad, cierres y desvíos”, explicó la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Andrea Díaz.



Características de los vagones del metro de Bogotá

Cada vagón del Metro mide aproximadamente 22 metros de largo y 4,6 metros de alto, lo que implica un despliegue logístico especial para su traslado.



El operativo contará con al menos 300 personas.

El destino final será el patio taller de Bosa, donde se almacenarán y comenzarán las pruebas técnicas.

Vagones metro Foto: suministrada

Qué pasará después de la llegada de los vagones

Estarán en el patio taller a la espera del avance de la obra para más adelante comenzar pruebas en el viaducto del desplazamiento de este, esto para poder corregir errores en caso de que se lleguen a presentar con tiempo de antelación de entregar la obra y pensando en el cuidado de los ciudadanos.