Acompañados de Ejército y Policía, así llegarán los vagones del metro a Bogotá

Bogotá se prepara para recibir los primeros vagones del tan anhelado Metro de Bogotá que esta semana inician su travesía desde Cartagena, custodiados por un robusto dispositivo de seguridad que incluye al Ejército y la Policía Nacional, una medida que subraya la importancia de este proyecto para la nación.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó que la llegada de estos trenes, que ya se encuentran en Cartagena, marca un hito sin precedentes para una ciudad que ha esperado más de ocho décadas por este sistema de transporte masivo.

"Debe llegar la semana entrante. Mediados de la semana entrante arrancan su travesía de Cartagena a Bogotá este viernes", afirmó el alcalde Galán, anticipando con entusiasmo este evento. La llegada del material rodante es crucial para el inicio de las pruebas en el patio taller este mismo año, un paso fundamental hacia la materialización de un sueño capitalino.

El 2 de septiembre llegó a Colombia los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá Foto: AFP

El transporte de estos gigantes de acero no es una tarea menor. Cada vagón, que pesa aproximadamente 39 toneladas y tiene más de 20 metros de longitud, será trasladado en "camas bajas" especiales, diseñadas para cargas de dimensiones y pesos extraordinarios.

Antes de emprender el recorrido, los vagones recibirán un embalaje de protección. La travesía, que se extenderá por varios días, contará con el acompañamiento permanente de las fuerzas armadas para garantizar su seguridad. "Vienen acompañados por ejército y por policía y trabajamos con el ministro de Defensa y con el director de la policía para que no haya problemas en el recorrido", aseguró el alcalde Galán.

Ante la preocupación sobre la robustez de la protección, el mandatario distrital fue enfático: "Eso fue lo que pedimos y la verdad es que sí hemos tenido un buen diálogo con el ministro de Defensa y con el director de la Policía. Ellos han desplegado un esfuerzo grande. Entonces, lo suficiente para garantizar que ese tren no tenga dificultades".

Además, se realizará un reconocimiento previo de toda la ruta para identificar y mitigar riesgos, e incluso se considerarán "rutas alternas" si fuese necesario, todo ello para asegurar que los vagones lleguen a la capital "sin contratiempos".

Llegada del primer tren del metro a Colombia Foto: @JoseLeoNarvaezM

Pruebas

Una vez en la capital, los vagones serán llevados al patio taller, donde una línea de descarga especialmente construida ya está lista para recibirlos. En este lugar, se realizará un proceso de "instalación" donde se conectarán los diferentes vagones y se verificarán "todos los sistemas operativos que tiene el tren".

El alcalde anticipó que, en aproximadamente dos meses, los bogotanos empezarán a ver los trenes "rodando" dentro del patio taller en una línea de prueba de 905 metros.

El calendario de pruebas es riguroso. Para mayo del año entrante, se espera que los trenes ya estén circulando en pruebas sobre "casi 6 km de viaducto" hasta la Estación 4, ubicada en Compensar de Kennedy. Para garantizar un funcionamiento perfecto, los trenes deben cumplir 2,500 kilómetros de pruebas en Bogotá, adicionalmente a los 2,500 kilómetros que ya han completado en China.

La operación comercial del Metro de Bogotá está proyectada para marzo de 2028. El alcalde Galán aclaró que su administración entregará la obra y la fase de pruebas terminada, pero no la operación comercial. "No alcanzo a entregarlo en operación comercial, alcanzo a entregarlo en operación de prueba terminada la obra", precisó, añadiendo que las pruebas con trenes rodando por toda la ciudad iniciarán en septiembre de 2027.

