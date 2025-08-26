Esta lista de conciertos tendrá protagonista a toda una localidad en Bogotá

Bogotá se volvió epicentro de entretenimiento en los últimos años gracias a diversos eventos que se han sumado a la cartelera de espectáculos de la ciudad, que, sin duda, han beneficiado no solo a esta industria, sino diferentes actores económicos en la capital.

Este segundo semestre del 2025 no será la excepción y si bien el Movistar Arena, El Campín o el nuevo Vive Claro han sido importante, el Coliseo MedPlus ha sido un recinto que ha favorecido la economía de toda la localidad de Engativá, que, nuevamente, se volverá a ver beneficiada en materia de turismo y economía con la llegada de miles de personas no solo de la ciudad, sino de otras regiones, incluso, países.

Coliseo MedPlus - referencia // Foto: Coliseo MedPlus

Lista de conciertos en el Coliseo MedPlus este 2025-II

Funk Tribu (5 y 6 de septiembre).

Christian Nodal (20 de septiembre).

Manuel Turizo (27 de septiembre).

Wake Up Conference 2025 (3 y 4 de octubre).

David Guetta (17 de octubre).

Stream Fighters 4 (18 de octubre).

Ryan Castro (31 de octubre).

Marc Anthony (13 de noviembre).

“Estamos viendo un cambio claro en la manera en que las personas se relacionan con la cultura: el público ya no busca solo música o entretenimiento desde una mirada espectadora, sino también experiencias integrales que mezclen aprendizaje, emoción, innovación y conexión”, afirmó Carolina García, gerente comercial del Coliseo MedPlus.



Así se ve beneficiada la localidad de Engativá por los conciertos

Este recinto se encuentra ubicado a la salida del occidente de Bogotá, puntualmente sobre la calle 80 que durante estos eventos reciben miles de personas que se dirigen a esta arena ubicada entre la capital y Sibaté, Cundinamarca.

Durante estas horas, muchas personas optan por quedarse cerca al sitio y algunos deciden compartidos con sus allegados en los locales comerciales en Engativá, por lo tanto, toda esta zona se ve beneficiada por el turismo al igual que los comerciantes informales que apoyan las necesidades de los usuarios durante esos días.

Coliseo MedPlus // Foto: Coliseo MedPlus

¿Y los trancones?

No es un secreto que este tipo de evento sí causan problemas de movilidad, pero ante eso, autoridades han recomendado conocer las rutas antes de dirigirse hasta ese punto para evitar los extensos trancones que suelen hacerse, al igual que optar por rutas alternas que disminuyan los tiempos de espera.