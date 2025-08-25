El hito que dejó el concierto de Green Day para Bogotá: "Noche histórica"

La noche del domingo, 24 de agosto de 2025, quedará marcada en la historia de Bogotá con el concierto de la reconocida banda estadounidense Green Day, que reunió más de 40.000 personas en el nuevo Vive Claro, el nuevo escenario de espectáculos en la capital del país.

Y aunque las críticas no faltaron, desde el sonido hasta la infraestructura del venue, lo cierto es que la noche quedará marcada como el hito que le dio la bienvenida a un nuevo escenario en la ciudad. Además, de ser la puerto a que más artistas de talla mundial tengan a la capital como una opción de sus próximas giras internacionales.

El impacto económico de este debut va mucho más allá de la música. El entretenimiento en Colombia representa el 4,4 % del PIB, y cada concierto en este recinto podrá generar más de $2,5 billones COP en derrama económica, además de la creación de 1.800 a 2.500 empleos temporales por evento. Se trata de una industria que emplea a más de 300.000 personas, con un 60 % de jóvenes menores de 35 años y un 40% de mujeres, impulsando cultura, empleo y desarrollo para la ciudad.

Green Day // Foto: AFP

“Para nosotros, inaugurar este espacio con Green Day es un orgullo. No solo celebramos la llegada de un nuevo escenario, sino la oportunidad de potenciar la industria cultural y seguir construyendo ciudad a través de la música”, destacó Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, promotora encargada de este evento en la ciudad, al igual que otros muy conocidos.

Ni la lluvia detuvo una noche cargada de emociones, que fue una oportunidad para que los más fans de esta agrupación cumplieron ese sueño pendiente de verlos en vivo y disfrutar de lo mejor de su repertorio por varias horas, que comenzó con toda la energía de 'American Idiot'.