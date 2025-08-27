Este es el recorrido de la camioneta que atropelló y mató a hincha de Santa Fe

Las autoridades de Bogotá avanzan en la investigación por la muerte de Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, quien falleció hace 20 días tras ser arrollado a las afueras del Movistar Arena.

Blu Radio conoció más detalles sobre las pistas que manejan los investigadores, luego de revisar más de 65 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.



El recorrido del vehículo antes del accidente

De acuerdo con las imágenes analizadas, el conductor implicado se movilizaba en una camioneta blanca de servicio público.

El trayecto inició en la avenida Caracas con calle 53, continuó hacia el sector de Galerías, posteriormente tomó la carrera 24, giró hacia el norte y se desplazó hasta el estadio El Campín.

Desde allí descendió por la calle 57 hasta llegar al Movistar Arena, lugar exacto donde ocurrió el atropello.

La investigación determinó que en las grabaciones aparecen al menos dos camionetas con características similares, lo que ha dificultado la identificación precisa del vehículo.

La hermana de la víctima explicó a Blu Radio que los videos muestran recorridos casi idénticos, por lo que la policía judicial trabaja para establecer cuál de las dos estuvo directamente involucrada en el hecho.

“Se han encontrado varios videos donde se ve un poco mejor la imagen, pero sigue sin verse muy clara la placa. Hay como dos camionetas que llevan el mismo recorrido, entonces están revisando cuál de las dos sería”, señaló la familiar de Sergio Blanco.

Recompensa y búsqueda de testigos

La familia de la víctima anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar plenamente al conductor o a la camioneta involucrada.

El llamado se extiende a personas que tengan grabaciones adicionales o datos verificables que puedan ser corroborados por la policía.

Parte del material recopilado será trasladado a Medellín para un análisis técnico especializado, con el fin de lograr identificar la placa y el tipo de vehículo.

Paralelamente, se programó una reunión en la Alcaldía Mayor de Bogotá con la presencia de la familia de Sergio Blanco, la Policía y la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de consolidar pistas claras que lleven a establecer responsabilidades en este caso.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: