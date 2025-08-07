Revelan la identidad de hincha que murió atropellado tras batalla campal en Movistar Arena

La noche de este miércoles 6 de agosto se tornó violenta en las inmediaciones del Movistar Arena de Bogotá, luego de que estallaran disturbios antes del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

El caos obligó a cancelar el evento y dejó como saldo una persona muerta y al menos cinco heridos.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Blanco, un reconocido hincha de Independiente Santa Fe, quien, según versiones preliminares, fue atropellado mientras intentaba escapar del desorden desatado en las afueras del recinto. Paramédicos que llegaron al lugar no lograron reanimarlo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte a través de su cuenta de X (antes Twitter) y calificó los hechos como “absolutamente repudiables”. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, añadió el mandatario, asegurando que se abrirá una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Testigos aseguran que los enfrentamientos comenzaron incluso antes del inicio del show. Videos en redes sociales muestran a grupos de personas, aparentemente barras bravas, lanzando objetos y portando armas blancas dentro del recinto. La situación se salió de control rápidamente, superando a la seguridad privada y obligando a suspender el espectáculo.



Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

El Movistar Arena, en un comunicado oficial, explicó que la cancelación se dio por motivos de seguridad, buscando preservar la integridad de los asistentes y del personal.



¿Quién era Sergio Blanco?

Sergio Blanco, de 29 años, además de ser un apasionado seguidor del cuadro cardenal, trabajaba presuntamente en la Dirección de Barrismo Social del Ministerio de la Igualdad.

Sergio Blanco murió tras ser atropellado a las afueras del Movistar Arena. Foto: Captura de redes sociales

Su muerte ha generado conmoción en redes sociales, donde familiares y amigos han expresado su dolor con emotivos mensajes y llamados a la solidaridad.

“La vida vale más”, escribió un allegado en Facebook, "quedamos debiendo esas charlas de futbol y cervezas, te quiero mi amigo y hermano", se lee en otra publicación.

Mientras tanto, varias personas han pedido ayuda para cubrir los gastos del sepelio de Blanco, señalando la necesidad de acompañar a su familia en este difícil momento.