Alcalde Galán se pronuncia sobre la muerte de una persona tras desmanes en Movistar Arena

Lo que prometía ser una noche de celebración para los seguidores de la banda argentina Damas Gratis, terminó en tragedia y caos.

En la noche del miércoles 6 de agosto, fuertes disturbios dentro y fuera del Movistar Arena de Bogotá obligaron a cancelar el concierto y dejaron un saldo lamentable: una persona fallecida y al menos cinco heridos con armas cortopunzantes.

La violencia se desató incluso antes de que comenzara el espectáculo. Según testigos y videos que circularon en redes sociales, grupos de personas (supuestas barras bravas) comenzaron enfrentamientos dentro del recinto, lanzando objetos y portando armas blancas. La situación rápidamente se salió de control, desbordando la logística y seguridad privada del evento.



Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

Alcalde Galán se pronunció sobre la muerte de una persona

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en su cuenta de X la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena.

Según información preliminar, la víctima habría sido atropellada durante los disturbios.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación señaló el mandatario

Galán también calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y subrayó que este tipo de violencia no puede normalizarse en la ciudad. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, agregó.

Batalla campal en el Movistar Arena // Foto: redes sociales

Además, anunció que convocó a una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, y las autoridades locales para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

Publicidad

Por su parte, el Movistar Arena lamentó profundamente los hechos y explicó que la cancelación del evento obedeció a motivos de seguridad. “La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, se lee en su comunicado oficial.

También informaron que varias personas se colaron violentamente al recinto, dañando parte de su infraestructura.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que debió intervenir con unidades especializadas, debido a que la organización del evento fue superada por el comportamiento agresivo de algunos asistentes.

Publicidad

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que cinco personas heridas con armas cortopunzantes fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención.



#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 7, 2025

El caso sigue en investigación mientras las autoridades y la ciudadanía exigen respuestas y acciones contundentes para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.