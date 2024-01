Eternas filas para comprar el SOAT en Bogotá: algunas empresas no lo están vendiendo

Si usted dejó que se le venciera el SOAT, ármese de paciencia porque en Bogotá se registran filas eternas para comprar la póliza. En Seguros del Estado, por ejemplo, no están vendiendo el documento y la orden que tienen los guardias de seguridad, es a no dejar entrar personas hasta tanto no se conozcan los precios actualizados para este año.

“Ningún punto de seguros ni entidades bancarias están recibiendo el pago, la plataforma aparte está caída. Nos dicen que tenemos que esperar, que este es el único lado que lo están vendiendo”, indicó una ciudadana que llevaba más de dos horas haciendo fila frente a una de las compañías de seguros, tratando de comprar el documento.

Blu Radio hizo el recorrido por varios puntos de venta del SOAT en la capital del país, y en algunas de las sedes, no están vendiendo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito con el argumento de no tener los precios nuevos, cuyo aumento determina el Gobierno Nacional.

Sobre la pregunta de los ciudadanos: ¿qué hacer en caso de que ya tengan vencido el SOAT o este próximo vencer? La respuesta del personal de las aseguradoras es que los usuarios tenían más de un mes de plazo para actualizar el documento, por lo que no era problema de ellos que lo hayan dejado para el último momento.

“Es la única parte donde están vendiendo el seguro porque llamamos a todas las plataformas habidas, por haber y ninguna lo vende. Estamos desesperados porque necesitamos el SOAT ”, mencionó otro ciudadano que estaba haciendo la fila para adquirir la póliza y agregó que a través de las plataformas digitales es prácticamente imposible adelantar el trámite.

