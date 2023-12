Mintransporte reconoce que, pese a disminución de precio del Soat, no han bajado accidentes

La Contraloría llevó a cabo el ‘Foro Seguridad Vial, un desafío para el desarrollo sostenible’, en el que participaron varias entidades que tienen que ver con el tema del Soat, entre ellos, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, la Adres, Fasecolda, entre otros.

Inicialmente, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, envió un mensaje al Gobierno nacional en relación con la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en el país: “Hoy la Contraloría publica un informe que revela que los asuntos de la siniestralidad vial; se necesita replantear el concepto con el que se analiza. Esto es una epidemia, es un asunto de salud pública”, dijo.

El funcionario se refirió al decreto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda que prorrogaría el descuento de Soat para el 2024, asegurando que esta medida beneficia a los ciudadanos, pero afecta las finanzas de la Nación.

“Finalmente, si no reducimos los accidentes cada año, si se siguen registrando más muertes, hay que pagar indemnizaciones, si hay más personas incapacitadas temporalmente o personas que quedan con una discapacidad permanente, imagínese lo que significa esto para el sistema de salud o de pensiones”, aseguró Zuluaga.

Además, el contralor en funciones recalcó que ese decreto no es conveniente para las finanzas de la nación, porque implica “mayor esfuerzo fiscal de la Nación para proteger y salvaguardar unos espacios donde haya afectaciones de terceros”.

Por su parte, el viceministro de salud, Jaime Urrego, anunció que el Gobierno modificará varios actos administrativos para volver a generar vigilancia epidemióloga sobre los accidentes de tránsito en el país.

“Se abandonó en años anteriores en tener en el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud la vigilancia epidemióloga integral de siniestralidad y lo que vamos a hacer es a recuperarlo”, sentenció el funcionario.

Urrego también anunció que el Gobierno busca nivelar el tratamiento y regulación de las sustancias psicoactivas, en particular, el alcohol por el impacto que esto tiene en la cantidad de accidentes de tránsito que se presentan en el país. “La sociedad tiene que ser consciente en conjunto de que el alcohol es tan nocivo como el conjunto de sustancias psicoactivas”.

El viceministro reconoció que el Estado ha fallado en establecer políticas públicas que disminuyan la cantidad de accidentes de tránsito en el país. Según dijo, esto es un “tema estructural, de viaja data, pero que tiene que ver con superar la desigualdad”.

El ministro de transporte, William Camargo, reconoció que, pese a la disminución del precio del Soat, no han bajado los accidentes de tránsito en las vías del país. De acuerdo con él, esto es “como las tarifas remediales, si no hay efecto de disminución pues tendremos que entrar nuevamente a revisarlo”.

Por su parte, el director de la Adres, Félix León Martínez, anunció que la reducción en el precio del Soat se mantendrá para el 2024: “Sigue la tarifa reducida para estas motos de bajo cilindraje y algunos vehículos de servicio público”, dijo Martínez.

Martínez reconoció que hay un problema de fraude con el Soat como con las ambulancias o las clínicas que pasan cuentas fantasmas. El director estima que la Adres está pagando por los vehículos que no tiene Soat o los fantasmas medio billón de pesos al año y "25 % son cuentas que no deberían existir, que no corresponden realmente a accidentes de tránsito".

Fasecolda, en cabeza de su presidente, Gustavo Morales, ve con buenos ojos que el Gobierno continúe con la reducción del Soat para motocicletas de bajo cilindraje y algunos vehículos públicos.

“Es una medida razonable, porque lo que hace ese decreto es decir que las tarifas que fueron objeto de una reducción el año pasado se mantendrá esa reducción, porque esa medida no tenía una vigencia específica y era permanente en el tiempo, pero que se actualizará por UVT como sucede con todas las demás tarifas del Soat y con todas las coberturas de este”, concluyó el presidente de Fasecolda.

Por otro lado, y después de que el Gobierno Petro derogara el decreto de porte de droga en espacios públicos, el viceministro de Salud defendió la decisión.

“Este decreto del presidente Petro y del Ministerio de Justicia lo único que hace es aclarar algo que ya dijo el Consejo de Estado: el consumo de dosis mínima está protegido, pero este decreto mantiene la prohibición”, dijo.