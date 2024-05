Lo que le dijo Francia Márquez a joven estudiantil por "denigrar" al presidente Petro

No para la polémica por lo ocurrido en el foro estudiantil que se realizó el 15 de mayo en Bogotá y en el que participó el propio presidente Gustavo Petro junto a su gabinete.

En ese espacio el universitario de 19 años William Molina cuestionó las pocas acciones del Gobierno para los jóvenes y le pidió al presidente que “pase del discurso a la acción”, pues al país no le sirve solo con conocer la agenda ni seguir en el pensamiento de “derecha o izquierda”.

Pero fue la frase “hay que dejar el populismo”, la que causó gran revuelo en el evento, que incluso el jefe de Estado le aseguró que estaba equivocado.

¿Qué dijo Francia Márquez?

Pues bien, luego de ocurrido en el foro, el joven estudiante reveló que al confrontar al presidente la vicepresidenta Francia Márquez le aseguró que se "salió de sus afectos", por denigrar al mandatario.

"Yo iba saliendo, la vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice: <<yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente>>", contó el joven.

También dejó en claro que su intención en el foro no fue denigrar del presidente, "yo solamente vine a dar mi llamado como joven y eso fue de pronto lo que al presidente le afectó esa palabra populista, pero él la entendió muy mal", sostuvo.

"Yo sí lo tengo que decir señor presidente, yo sí me sentía atacado porque de cierta manera cuando usted cerró su intervención usted se refería todo el tiempo hacia mí, el joven del populismo y el compañero que está sentado ahí que habló del populismo", sostuvo.